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別再麻木了…手部拉筋動一動 遠離滑鼠手

黃惠群
小心反覆使用手指與手腕，造成腕隧道症候群。(Getty Images)
小心反覆使用手指與手腕，造成腕隧道症候群。(Getty Images)

很多人居家辦公期間，長時間使用3C產品，用滑鼠、滑手機或平板相當頻繁，紛紛出現手指及手腕痠麻疼痛狀況，罹患了俗稱「滑鼠手」的「腕隧道症候群」。台灣振興醫院復健科主治醫師黃永錚建議，可以常做手部拉筋運動，舒緩手腕關節疼痛。

常拿重物族群 也易患病 

因為疫情影響，在家上班上課的人很多，黃永錚表示，由於多數人電腦、手機、平板交替使用，即使休息，依然手機不離身，打電腦、滑手機與平板，長時間過度使用3C產品或者常拿重物，反覆使用手指及腕關節，導致罹患腕隧道症候群。

壓迫正中神經導致痠麻

黃永錚表示，在手腕上有一條「正中神經」，與肌腱形成隧道，如果手指、手腕過度使用，會導致韌帶增厚壓迫到神經，大拇指、食指、中指指頭產生刺痛、痠麻感。有時在夜間睡覺時，手腕、手指麻木及疼痛加劇，甚至有患者騎摩托車會騎到手麻掉。若有上述症狀，應盡速就醫。

建議戴上護腕輔具防護

對於輕度的腕隧道症候群治療，黃永錚指出，首要減少手腕部位的過度使用，並維持良好的姿勢，建議戴上護腕輔具防護，可採服用消炎藥物、熱敷、雷射、遠紅外線、局部注射等治療，皆有助緩解症狀。

藥物復健不佳 恐要手術

 

若是藥物復健等保守治療效果不佳，黃永錚說，手麻木症狀已嚴重影響生活，或是病況嚴重、反覆疼痛者，就要考慮手術，將壓迫到正中神經的橫腕韌帶減壓，釋放腕隧道的壓力。

如何預防腕隧道症候群上身？黃永錚提醒，除了要減少3C產品的使用時間、避免反覆使用手腕外，平時可多做手部拉筋運動，舒展腕部肌群。

多做手部拉筋運動，舒緩手腕關節疼痛。(Getty Images)
多做手部拉筋運動，舒緩手腕關節疼痛。(Getty Images)

伸展腕隧道運動

動作：

1.一手伸出，勿聳肩，手肘伸直，另一手抓住手掌往手背方向拉伸，有點痛即可，約停留15秒。

2.再換手做，雙手各做5次。

3.對雙手有預防效果，如有症狀者可多做一點，一天做三回。

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