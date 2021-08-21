7類膳食纖維 助腸道健康

腸道健康的關鍵在於飲食，現代人生活忙碌，飲食難以均衡，腸道壞菌多，容易有便祕 、腹瀉、腸躁症、皮膚或鼻過敏等免疫問題，營養師建議，可以從發酵食物或額外補充益生菌，攝取多菌種的益生菌株，幫助腸道健康，提升身體免疫力。

台灣 聯欣診所營養師劉語潔表示，益生菌的功能很多，除了負責將膳食纖維轉換成可被吸收利用的短鏈脂肪酸，還協助製造維生素及調適免疫功能。因此，適當補充益生菌，可以抑制「壞菌」在腸道中的產生，規律刺激腸道蠕動，做有效的消化吸收、解便，改善便祕、腹瀉情形，甚至預防大腸癌發生。

科學家發現，益生菌菌株與益生質結合，提供充分的食物給益生菌，可增加腸胃道益生菌的繁衍，能有效增加腸道中益生菌的存活數目與時間。劉語潔說，如果是腸道健康的人，可直接攝取天然益生菌食品，如無糖優酪乳、無糖優格、乳酪、泡菜、味噌、納豆等發酵食物。

若是三餐外食族或壓力大者，因為較容易重複食用同類食物，攝取營養素過於單一，建議可在每日早晚空腹時適量補充益生菌保養腸胃，讓腸道好菌增加，並維持菌叢種類的多樣性。

劉語潔強調，補充益生菌的同時，更要多攝取天然「益生質」，提供益生菌足夠的養分。益生質可以培養良好的腸道環境，增加腸胃道益生菌的繁衍。劉語潔指出，市面上最普遍的益生質為果寡糖及菊糖。若要從天然食物攝取，可選擇不易消化的膳食纖維，包括水溶性、非水溶性纖維，以補充益生質。

膳食纖維中富含益生質，建議每日應攝取25至35克的膳食纖維，例如高麗菜、青江菜、小白菜、萵苣、珍珠芭樂、黃金奇異 果、香吉士、香蕉等，膳食纖維含量豐富。其他還包含糙米、燕麥片、堅果、酪梨、筍等全穀根莖類食物。

劉語潔建議，每日多食用五穀雜糧，並搭配5至7份青菜及2至3份水果，就能提高膳食纖維攝取量，也能獲取足夠的益生質，維護好腸道，才能與益生菌達到相輔相成的效果。