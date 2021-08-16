陽光炙熱毒辣 一出門就曬傷 舒緩曬後肌膚6妙招

（圖：健康醫療網提供）

夏季陽光超毒辣，一出門就可能會曬傷。曝曬過頭不僅會曬傷，還會加速皮膚老化，甚至提升皮膚癌的風險。女性為了美白相對注意防曬，但男性及兒童也要注意烈日下的活動可能會曬傷。如果防曬不足夠或是皮膚長時間被烈陽曝曬，都很可能會引起肌膚的曬傷、紅腫、脫皮，甚至起水泡等現象。一旦曬傷後立即治療十分重要，才能讓曬傷又脆弱的肌膚得到及時舒緩。

肌膚曬傷肌膚 緩解曬傷不適

根據美國 皮膚科醫學會，如果皮膚曬傷時，你應該做的第一件事就是遠離陽光，並且最好待在室內，建議可以通過幾點幫助你緩解曬傷後的肌膚不適。

1. 洗冷水澡有效緩解疼痛，你可以做的是在皮膚上留一點水，輕輕地拍著，接著再塗抹乳液鎖住皮膚中的水分，緩解皮膚的乾燥感。

2. 使用含有蘆薈或大豆的保濕霜能有效舒緩曬傷的皮膚。

3. 可考慮服用阿斯匹靈來減輕皮膚的腫脹、發紅和肌膚不適。

4. 補充水份有助於防止皮膚持續脫水，因為曬傷後的乾燥皮膚非常敏感。

5. 如果皮膚曬傷後起水泡，表示皮膚已經受到二度傷害，此時請先別將水泡刺破，先等待水泡自行癒合，因為水泡能加速皮膚癒合並保護皮膚免於感染。

6. 曬傷後請格外小心，在戶外時穿著不透光的衣服，防護效果才會最好。

長期曬傷皮膚受傷 當心增加皮膚癌風險

保護皮膚免受陽光照射很重要，因為曬傷是暫時狀況，但是皮膚長期受到過多的紫外線（UV）刺激，很可能會對皮膚造成長期的傷害，增加罹患皮膚癌的風險。

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資料來源：健康醫療網

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