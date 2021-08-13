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盯3C每天超過10小時 小心成了白內障受災戶

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醫師指出，臨床經驗發現，核性白內障患者多數有高度近視，會突然感到近視度數在短時間內飆升，初期不曉得自己罹患白內障。(Getty Images)
醫師指出，臨床經驗發現，核性白內障患者多數有高度近視，會突然感到近視度數在短時間內飆升，初期不曉得自己罹患白內障。(Getty Images)

3C產品的藍光是能量較強的可見光，不少眼科醫師觀察到，現代人長時間暴露在藍光之下，白內障罹患者的年齡層有下降的趨勢，以往好發族群在55歲以上的中老年人，如今年齡已不是罹病的絕對因素。近期這波疫情在家遠距上班上課使用3C更加頻繁，每天緊盯螢幕超過10小時以上大有人在，眼科醫師陳逸川提醒，民眾居家防疫應留意勿用眼過度，尤其高度近視族群，更是核性白內障的高風險群。

陳逸川醫師指出，臨床經驗發現，核性白內障患者多數有高度近視，他們會突然感到近視度數在短時間內飆升，初期不曉得自己罹患白內障，有些人會以為是眼睛疲勞，若一段時間沒有改善，他們會去配一副新的眼鏡，過一陣子覺得新眼鏡還是無法改善視力模糊的問題，檢查才發現是罹患白內障。

一旦發現白內障，只能以手術方式解決視力問題，陳逸川醫師表示，現在的超音波乳化術已經進展到微創術式，傷口僅約0.2公分，在局部麻醉下，即可將白內障吸取出，並植入事先選擇的人工水晶體，而人工水晶體的種類多元，除了健保給付款式之外，若患者的視網膜健康，還有許多能改善近視、老花、遠視和散光的高階人工水晶體，可視需求、生活習慣和預算做選擇，術後的視覺品質甚至會比罹病前更好。

陳逸川醫師舉例說明，人工水晶體大致可分為單焦點、多焦點、延焦點和全焦段，單焦點一般能看清楚6公尺左右的遠方，但是在50至60公分左右的中距離或以下，就需要老花眼鏡的輔助；多焦點能看清楚遠、中、近距離，缺點是夜間容易有眩光問題，不適合通勤族或仍會需要在夜間開車的人。

而延焦段則因為與前述成像原理不同，除了「焦點」之外，還能看得清楚焦點和焦點之間的「焦段」，主要是遠距離到中距離都看得清楚，但40公分以內的近距離仍需配戴約200度的老花眼鏡。

陳逸川醫師進一步說明，至於全焦段則是近年來新式的人工水晶體，改善了延焦段的小缺點，從近、中到遠距離的點跟點之間都能看得清楚，且能改善高度近視、遠視和散光等幾乎所有的視力問題，是所有人工水晶體之中，患者使用的滿意度最高。

此外，如有75度以上散光的人，在選擇上述高階人工水晶體之後，還能搭配抗散光功能，讓術後視力更好，不過陳逸川醫師認為，預防勝於治療，民眾免不了會使用3C，能拿遠一點就不要靠眼睛太近，也應避免在昏暗處盯著螢幕，因為瞳孔在昏暗處會放大，吸收更多藍光，恐增加白內障的罹患風險。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )

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