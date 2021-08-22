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保健食品別亂吃 適合他人未必適合自己

林建宏
服用保健食品前應先考量自己的病況與用藥情況。(Getty Images)
服用保健食品前應先考量自己的病況與用藥情況。(Getty Images)

近年保健食品成為逢年過節的送禮選項之一，但多數民眾未必像醫師、藥師清楚保健食品與藥品如何正確服用，尤其多數長輩都有服用控制慢性疾病的藥物，常會詢問吃保健食品可以取代藥品嗎？

誰需要服用保健食品？必須考量個案的病況與用藥情況。例如降血脂的statin類藥物，可以有效降低膽固醇，但其機轉也可能干擾人體重要輔酶Q10的合成，當輔酶Q10不足便影響人體的能量代謝，服用statin降血脂藥物患者，如果有輔酶Q10不足的情況，可以考慮額外補充，但正常情況的人，未必需要存有多多益善的想法。

新上市的保健食品比較好？其實，新產品的研發通常是為了解決先前的某些不便，如果已經服用一段時間也無任何不便的民眾，不需一味追求最新，例如鈣片有碳酸鈣、檸檬酸鈣等，服用特定抑制胃酸逆流藥物者，會對碳酸鈣的吸收較差，才需挑選不受影響的檸檬酸鈣。

適合別人的，不一定適合自己。建議在挑選保健品前，應先評估該自身當下用藥情況，民眾可由藥師或醫師協助判讀用藥情況，獲得更多說明與專業建議後，再做決定。(台灣新生醫專講師、社區藥局藥師)

台灣 藥局

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