雞蛋未清洗 沙門氏菌可能吃下肚 嚴重恐致命

雞蛋 料理簡單又營養，尤其是疫情 間不宜外食的好幫手。不過，雞蛋表面佈有氣孔，有機會讓沙門氏菌入侵，台灣 董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，沙門氏菌會引發急性腸炎，造成腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐等症狀，嚴重甚至引發致命危機，只要「烹煮前清洗＋全熟」就可擺脫微生物危害。

許惠玉說，許多人烹煮前不會清洗雞蛋，更糟糕的是，會吃半熟蛋或生雞蛋的人，可能也不清洗雞蛋，恐會感染沙門氏菌，若怕忘記清洗，可以選擇購買洗選蛋。

烹煮前清洗雞蛋還有好處，許惠玉指出，蛋殼容易沾染雞糞，雞糞中含有大腸桿菌或沙門氏桿菌等致病菌，料理前清洗可避免在敲開蛋殼時，表面的病菌及髒污接觸到可食雞蛋。

料理多顆蛋最怕「一顆蛋壞了整盤菜」，打蛋也有訣竅，董事基金會提供「三段式打蛋法」，首先須準備兩個空碗，將洗好的蛋敲開後，將蛋打至空碗A，並檢查有無腐壞，再倒入空碗B，可有效避免打到臭雞蛋。

疫情底下避免提高出門次數，許多家庭選擇大量採買，許惠玉提醒，雞蛋保存也很重要，舉例來說，一般傳統市場的常溫蛋，可以直接置於陰涼處保存7至10天，超市的盒裝冷藏蛋或洗選蛋，應置於冰箱保存，並注意保存期限標示。

董氏基金會提醒，雞蛋存放冰箱前，應先用乾布擦掉雞蛋表面粉塵再放入冰箱，同時避免接觸冰箱中其他食物，以減少食材與雞蛋表面髒物交叉污染，但民眾應避免自行用水清洗雞蛋再冷藏，這個舉動會讓蛋殼表面氣孔結構，與外界通透性增加，反而提高致病微生物入侵蛋內的可能性。