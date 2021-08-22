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遠離三高 要耐得住餓 習慣吃不太飽

簡慧珍
攝取高蛋白食物，少吃澱粉多吃蔬果是較佳的飲食習慣。(Getty Images)
攝取高蛋白食物，少吃澱粉多吃蔬果是較佳的飲食習慣。(Getty Images)

「要耐得住餓，習慣吃不太飽的感覺。」台灣衛福部彰化醫院院長曾孔彥食量不大，有規律運動習慣，長年保持中等身材，沒三高；今年5月疫情緊繃，他工作量暴增，壓縮運動時間，改用減少食量維持健康。

曾孔彥喜歡打羽球的速度感，從少年打到40歲，膝蓋因雙腿運動過度而受傷，只好休假時改打小白球，上班在醫院走動，每天在住家附近小學周邊步道健行約5000步。

研究發現，長年多油、多糖、多鹽等飲食是造成高血壓、高血脂、高血糖的原因之一。曾孔彥交代妻子，少用醬油等調味料，菜肴能不放鹽就不放，每餐必有三分之二手掌大的高蛋白食物和半盤蔬菜，少吃澱粉類，每天必有半盤水果，如此構成「曾家每日飲食指南」，高蛋白食物30%、蔬菜20%至30%、水果30%、澱粉類10%至15%。

親近大自然也是促進健康的好方法，假日時他會到山林間健走，上班時有空往遠山眺望，在院長辦公室可看到中央山脈，萬里晴空可望見玉山主峰及大霸尖山，傍晚則換方向欣賞落日餘暉，看著光影變化紓解身心疲勞。

彰化縣疫情高峰期，向來好眠的曾孔彥掛心病人的病情、院內感染、醫護士氣等，每晚11點下班回宿舍，幾乎無法入睡，他的醫療專長包括治療睡眠障礙，深知最好的方法是找到壓力源加以自我調適，所以他一面聽輕音樂，一面讀書，直到自然睡著；現今疫情趨緩，壓力減輕，睡眠障礙也就不藥而癒。

疫情 蔬菜 高血壓

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