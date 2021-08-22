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馬鈴薯耐烹調 營養不流失

王郁婷
馬鈴薯是營養豐富的食物。（本報資料照片）
馬鈴薯是營養豐富的食物。（本報資料照片）

馬鈴薯常被冠上高熱量、高澱粉惡名，事實上是人們習慣的烹調方式，讓它蒙受不白之冤，總是與油炸（如薯條、薯片）脫不了關係。用適當的方式烹調它，馬鈴薯可是營養豐富的食物。

與澱粉結合，烹調後維生素C不易流失。

提到富含維生素C的食物，很少人會想到馬鈴薯。事實上它不僅富含維生素C，更因為與澱粉結合，在烹調後不易流失（一般葉菜類經烹調，維生素C容易流失）。

馬鈴薯每100克中含鉀502毫克，屬於高鉀食物，有利控制血壓。它還提供維生素B群、維生素K、鐵、鎂、鋅、銅和錳。抗氧化劑包括酚類、類胡蘿蔔素、黃酮類化合物和花青素化合物，也存在於馬鈴薯的皮和肉中，帶皮食用可獲得更多好處。

加強運動表現，鍛鍊前的良好補充品。

馬鈴薯提供的碳水化合物和眾多營養素，讓它成為運動最好的燃料來源之一。2019年發表在《應用生理學雜誌（Journal of Applied Physiology ）》的一項小型研究，比較馬鈴薯泥與市售碳水化合物凝膠（運動能量補給品），對長時間騎乘單車的影響，結果發現兩者對選手表現的影響並無差異。如果你是天然食物擁護者，運動前不妨補充馬鈴薯，可以加強運動表現。

含抗性澱粉，煮熟冷卻再吃，有助控制體重。

除了纖維，馬鈴薯還提供一種獨特的碳水化合物－－抗性澱粉，已被證實能提高身體脂肪燃燒。抗性澱粉和纖維一樣無法被消化吸收，當它抵達大腸時會被發酵，從而觸發身體燃燒脂肪。煮熟、冷卻的馬鈴薯會形成更多抗性澱粉，建議煮熟後先置室溫冷卻再吃，以獲得更多抗性澱粉。

研究也顯示，馬鈴薯比其他含澱粉的碳水化合物（如義大利麵和米飯）更容易有飽腹感，有利體重控制。

不會對血糖產生負面影響。

2020年發表在《臨床營養（journal Clinical Nutrition）》雜誌上的研究，關注馬鈴薯與米飯做為晚餐一部分，對第二型糖尿病患的餐後和隔夜血糖的影響。結果發現兩者對血糖的影響並沒有顯著差異，研究人員得出結論，馬鈴薯適合糖尿病患者做為均衡膳食的一部分，不會破壞血糖調節。

怎麼煮很重要

油炸馬鈴薯絕對不是好主意，也是馬鈴薯不利健康的惡名由來。2020年一項研究，針對烹調方式對馬鈴薯澱粉、維生素Ｃ、礦物質和抗氧化劑含量的影響。研究人員發現，與「濕」的烹調方式（水煮或蒸）相比，用乾的烹調方式（微波或燒烤）能保留更多的營養素。

此外，連皮一起水煮的馬鈴薯，可以保留更多營養，因為能防止礦物質滲入水中。該研究也證實，煮熟後冷卻的馬鈴薯，會增加抗性澱粉含量。（資料來源╱Health.com）

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