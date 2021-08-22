紫色番薯 抗氧化劑含量高

紫色番薯富含維生素。（本報資料照片）

番薯和馬鈴薯一樣，常被當成「澱粉炸彈」，但在營養師眼裡，卻是豎起大拇指的根莖類蔬菜。

從番薯呈現的橙黃色或紫色就可看出，它是富含維生素C和A的良好來源，一杯（約250ml）番薯的量，約可提供每日所需的維生素C近50%、維生素A則高達400%，這兩種維生素對支持免疫功能很重要。維生素A和C還可以作為抗氧化劑，保護細胞免受衰老和疾病的侵害，選擇紫色番薯可獲得更多抗氧化劑。

番薯中的天然抗發炎化合物，已被證實可平息細胞發炎，身體的慢性發炎會增加慢性病風險，包括肥胖、第二型糖尿病、心臟病 和癌症 。一項動物研究發現，食用紫色番藷萃取物後，腦組織和神經組織的發炎狀況減少。

番薯澱粉含量雖高，但高纖維含量讓它成為一種緩慢燃燒的澱粉，不會使血糖急速升高。一杯番薯提供約6克纖維，超過每日建議攝取量的四分之一。

一杯帶皮烘烤的番薯，可提供約950毫克的鉀，這是中等香蕉含鉀數量的兩倍多。鉀能清除體內多餘的鈉和液體，從而降低血壓 並減輕心臟壓力，並有助於調節心律和肌肉收縮。

番薯中12%的澱粉是抗性澱粉，是一種身體無法消化和吸收的纖維狀物質。和馬鈴薯一樣，能增加飽腹感，有利體重控制。（資料來源╱Health.com）