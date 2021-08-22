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接近大自然 有7個好處

王郁婷
到森林中運動，甚至只是坐著，都可以降低血壓以及和壓力相關的激素。（圖：屏東林管處提供）
到森林中運動，甚至只是坐著，都可以降低血壓以及和壓力相關的激素。（圖：屏東林管處提供）

疫情把人們關在家，各種壓力紛至沓來，你最需要的可能是走入森林散步。

一項研究發現，只要與大自然接觸20分鐘，就能降低壓力荷爾蒙。森林浴在日本稱作「shinrin-yoku」，始於1980年代。日本政府花了不少經費研究大自然的眾多好處，並設立一套公共衛生計畫，讓人民意識到走進大自然的益處。以下是相關研究，證實接近自然帶給人類的好處不只是紓解壓力。

減少精神疲勞 增強記憶

發表在《環境心理學雜誌》上的研究表明，暴露在森林、湖泊或海灘等環境中，可以恢復精神能量，而自然美景會激發敬畏感，對大腦進行二次刺激。在戶外休息後，短期記憶也會得到改善。

密西根大學一項研究，參與者接受記憶測試，然後分成兩組去散步。回來重新參加考試時，被派去植物園散步的那組第二輪的成績提高20%，而走在城市街道上的參與者則沒有改善。

激發新點子 增加創造力

密西根大學的環境心理學家發現，現代人的大腦被各種人為事物充塞、攻擊，在接觸柔軟的自然景觀後，獲得休息和恢復，將可以創造出不同的觀點、對問題有新的解決方式。

置身於自然界中的大腦，更容易思考、作白日夢，從而提高創造力。心理學家指出，在大自然間晃蕩的好處會持續好一段時間，因此在重要會議之前，到公園散個步，更可能激發新的點子。

發表在《公共科學圖書館》雜誌上的另一項研究發現，人們沉浸在大自然中四天後，他們在創造性解決問題測試中的成績提高了50%。顯示戶外活動與創造力之間存在正相關。

減輕焦慮 讓幸福感升級

《環境科學與技術》上的一項研究發現，在樹林裡散步，與減輕焦慮、提升情緒之間存在關聯。另一項研究則指出，醫師應該把「戶外散步」當作處方之一，作為憂鬱症患者在藥物之外的補充療法。

《情感障礙期刊》（Journal of Affective Disorders）發表的研究分析，不只森林，每個綠色的自然環境都有助於改善情緒，提升幸福感。此外，有水的環境，如湖泊、河流、海洋，對提升幸福感的影響更明顯。

增強免疫力 疾病快點好

一個國際科學家團隊，請3萬1000多名多倫多居民填寫一份關於健康的問卷，結果發現，與生活在熱鬧街區的人相比，住在綠樹成蔭地區的人，心臟和新陳代謝的狀況都較理想。

一項研究還顯示，如果病房裡看得到自然的視野，病患可能更快康復。匹茲堡大學的研究人員說，和沒有接觸自然光的病患相比，暴露在自然光下的脊椎手術患者，感受到的壓力、疼痛，和服用的止痛藥都更少。

更早期的一項研究也發現，在醫院病房中，可以看到窗外樹木的人，比只能看到水泥牆的病患恢復得更快。

•增進視力健康 減少近視

澳洲一樣研究，針對2000名兒童進行調查，發現在戶外時間更長的兒童，罹患近視的風險降低。

台灣也有一項研究，比較兩所近視水平相當的鄰近學校，在一年的時間裡，鼓勵其中一所學校讓學生花更多時間在戶外。12個月後對孩子進行測試，數據顯示在戶外時間較多的孩子，近視率為8.41%，而常待在室內的孩子，近視率為17.65%。

這兩項研究均發表在《眼科學》雜誌上。顯示戶外活動與良好視力的關聯。

不刻意鍛鍊 達運動效果

雖然使用跑步機和到戶外行走跑步消耗的卡路里差不多，但在健身房和大自然中運動，對大腦的刺激不同。

英國研究人員使用加速器和定位設備，對1000名英國兒童進行研究，發現兒童在戶外的活動度是在室內的兩倍。到戶外運動還有一個好處，就是感覺比較不像到健身房，不是刻意去鍛鍊，而是一種生活方式，可以更持久，不會僅僅只是為了減肥而曇花一現。

降低血壓 和壓力荷爾蒙

許多研究顯示，到森林中運動，甚至只是坐著，都可以降低血壓以及和壓力相關的激素--皮質醇和腎上腺素。

《斯堪的納維亞森林研究雜誌》一項研究發現，與留在城市的學生相比，被送入森林露營的學生，體內皮質醇（壓力荷爾蒙）的水平明顯降低。環境健康和預防醫學的研究人員也得出類似結論，遠離城市環境和進行森林治療的人，皮質醇水平和心率都會降低。（資料來源／healthista.com）

健身 血壓 英國

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