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累、喘、腫 心臟衰竭典型症狀

黃安琪

50多歲的王先生患有糖尿病、高血壓、高血脂且長期吸菸，某天因肺水腫喘不過氣被送到急診，發現早有心肌梗塞卻未察覺，已造成心臟肥大且演變成慢性心臟衰竭。服藥治療後症狀獲得控制，經八個月穩定治療心臟逐漸恢復正常大小，重拾正常生活。

男性多屬收縮型，女性多因高血壓造成舒張型心衰竭。

心臟衰竭是常見慢性疾病，臺北市立聯合醫院和平院區心臟血管內科主任陳鴻毅表示，臨床上男、女表現不同，男性罹患心臟衰竭最常見的原因為「缺血性心臟病」，就是大眾熟知的心絞痛、心肌梗塞、冠狀動脈心臟病等，五成以上屬於收縮型心臟衰竭；而女性多因高血壓造成舒張型心臟衰竭，此外心律不整、瓣膜性心臟病、心肌病變等也是常見的主因。

陳鴻毅解釋，心臟就像幫浦，會不斷地收縮及放鬆供應人體全身血液，收縮型心臟衰竭是因血液打出去的力道不足，當器官接收不到充分的血氧，在長期缺血的情況下會產生慢性腎衰竭、肝腫大等併發症；舒張型心臟衰竭則是血液難填充回流至心臟，易造成喘、下肢水腫等症狀。

延緩心臟衰竭惡化，從戒菸酒及控制三高開始。

「累、喘、腫」為心臟衰竭三大典型症狀，共有四階段病程，從初期生活正常到逐漸走路或從事費力工作時會感到力不從心，到了第四期會連靜止不活動、躺在床上都感到氣喘吁吁，而下肢水腫是最常出現的症狀，部分病患會在短時間內急性惡化。

陳鴻毅說，男性吸菸及飲酒比率較女性高，延緩心臟衰竭惡化從戒菸酒及控制三高開始，飲食少油、少鹽及少水，並搭配適量運動，單周3到4次，每次30分鐘內，心跳勿超過130下。

鹽分攝取每日應控制在5公克，水分攝取則視個人排汗及排水量而定，建議每日飲水量約一千至兩千毫升，並搭配體重監測，如一周下來體重多出2到3公斤，代表體內水分代謝出現狀況需特別留意。

有心血管疾病及家族史、吸菸史、三高、肥胖為心臟衰竭高危險群，控制慢性疾病、維持良好生活有助降低風險因子，預防心臟衰竭。

高血壓 心臟病 三高

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