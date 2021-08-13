保持牙齒亮晶晶 牙刷應該多久換一次？

(取材自健康醫療網)

定期更換牙刷很重要，許多人牙刷岔開外翻，還是捨不得換牙刷，何種情況才是換牙刷的時機？台灣亞東醫院牙周病科林玠醇醫師表示，無論是普通刷或電動牙刷建議最遲三個月要更新汰換牙刷，儘管是硬性的刷毛或是超過三個月牙刷看似很新，不建議繼續使用，同時避免因刷牙的效果差，用力過度造成牙齒的傷害，呼籲最遲三個月就該更換牙刷。

如久未更換牙刷 造成更多傷害

一般來說，牙刷會放在浴室潮濕的地方，長期累積的大量的細菌孳生，林醫師提到，如果長期沒有更換牙刷，加上牙刷底部不易清潔都容易增生細菌，且隨著刷毛會有耗損的情況，有些人覺得刷牙的效果差，不小心過於用力反而傷到牙齒跟牙肉，造成更多牙齒的耗損。

更換牙刷時間 把握三項重點

林醫師表示，牙刷更換時間最久三個月必須要更換，對於已經炸毛的牙刷，應提高更換的頻率。針對更換牙刷可以把握三大原則，第一：從牙刷背面看到刷毛岔開外翻，表示刷毛已炸毛開花時，是需要更換的時機。第二：刷毛底部如有髒東西沉積，此時也是更換的時機。第三：生重病後，因為口腔細菌在生病期間持續累積，康復後建議更換新牙刷。

牙刷看似很新 超過時間仍要更換

至於使用紫外線牙刷消毒架能否延長牙刷的壽命？林醫師補充，這不能夠延長牙刷的壽命，只能做為輔助烘乾來減少細菌的滋生，醫師呼籲在牙刷的更換上，如果已經出現牙刷毛岔開外翻，或者是超過三個月牙刷看似很新，應該積極更換牙刷，千萬別繼續使用。

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資料來源：健康醫療網

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