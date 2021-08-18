我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

教你7穴位防疫養生 3苦3瓜3湯解熱補氣

黃妙雲
推手前臂內側正中的「天河穴」可解熱。(本報資料照片)
推手前臂內側正中的「天河穴」可解熱。(本報資料照片)

新冠疫情全球延燒，打疫苗成全民運動，打疫苗固然重要，維繫自身免疫力也不可輕忽。中醫師鄒瑋倫認為，透過穴位按摩可促進經絡循環，提升免疫力。建議配合深呼吸，在呼吸吐氣之際敲打胸口正中央「膻中穴」，化解鬱悶之氣；也可以推在側腹部的「章門穴」，疏肝理氣，有解鬱、養肝經及肝血的作用。

居家變胖 按3穴位提高代謝 

鄒瑋倫表示，很多人在居家辦公期間胖了3到7公斤，並出現脂肪肝和下肢水腫，建議按壓肚臍旁的「帶脈穴」、大腿外側的「風市穴」、眼睛下的「四白穴」等，可提高代謝循環。

正值炎熱時節，鄒瑋倫說，建議有心血管問題、糖尿病、高血壓等慢性病患，或有皮膚濕疹過敏、睡眠障礙的人，可飲用防疫茶外，也推薦可喝酸梅湯與青草茶，養心消暑，增強免疫力。

夏天濕度高，避免脾胃、心臟因暑而傷，鄒瑋倫推薦，可吃「三苦」，如苦瓜、苦蕎麥、A菜、「三瓜」，如西瓜、哈密瓜、香瓜和「三湯」，即冬瓜湯、綠豆湯、雞湯，分別能鎮靜利尿、解毒消炎及緩解倦怠無力，具有提氣、補氣及解熱作用。

緩解疫苗副作用 來一杯防疫茶

許多人打疫苗後出現發燒、肌肉痠痛、頭痛等副作用。如何因應打疫苗後可能產生的副作用？中醫師鄒瑋倫建議，「順勢而為」，打完疫苗該休息就休息，不要硬撐著去上班，若第二天出現不適可以考慮請假，這樣通常能很快恢復。

接種疫苗前，鄒瑋倫推薦可飲用居家「防疫茶」，這款茶飲是清冠一號的稀釋改良版，有助肺部代謝、降暑熱、解毒，同時提醒一般人不能喝清冠一號濃縮液。

只是手臂腫脹 別再吃止痛藥

打完疫苗後，鄒瑋倫建議，多喝水、多休息，可多吃水果補充維他命C，也可以透過茶飲幫助身體代謝，例如青草茶、綠茶、烏龍茶都有解毒消炎作用。

對於「新冠手臂」，鄒瑋倫建議，當副作用只剩下手臂腫脹不適時，就別再吃止痛藥，可以從推手前臂內側正中的「天河穴」，把腎經的水推回身體裡，這也是氣功常見的解熱方式，還可以按摩手肘上的「曲池穴」，讓代謝變快。

3道防疫消暑茶飲

1、居家防疫茶

材料：魚腥草5錢、防風2錢、薄荷3錢、黃芩5錢、桑葉3錢、板藍根5錢、厚朴3錢、瓜簍仁5錢

作法：電鍋內2500cc水、外鍋2杯水，藥材如果泡過半小時煮30分鐘即可，如果沒泡要煮1小時。

2、養心消暑茶飲-酸梅湯

材料：洛神10錢、桂花0.5錢、紫蘇0.5錢、烏梅2錢、甘草1錢

作法：電鍋內2500cc水、外鍋2杯水，藥材如果泡過半小時煮30分鐘即可，如果沒泡要煮1小時。

3、養心消暑茶飲-青草茶

材料：黃花蜜、仙草、蒲公英、白鶴靈芝、薄荷、咸豐草、魚腥草，各三錢

作法：電鍋內2500cc水、外鍋2杯水，藥材如果泡過半小時煮30分鐘即可，如果沒泡要煮1小時。

疫苗 防疫 免疫力

上一則

不運動少喝水 當心大腸憩室 便秘、腹瀉伴隨發燒是警訊

下一則

腹部超音波做了嗎？抽血肝指數正常 也不保險

延伸閱讀

拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教師都要打

拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教師都要打
防疫考量 胡瓜連兩周沒有「大集合」

防疫考量 胡瓜連兩周沒有「大集合」
防疫急轉彎 紐森令加州教師都須打疫苗 開全美首例

防疫急轉彎 紐森令加州教師都須打疫苗 開全美首例
美籍師拒防疫…發文稱被警綁架 還要美大使館救她

美籍師拒防疫…發文稱被警綁架 還要美大使館救她

熱門新聞

不要躺著滑手機。圖／摘自Pelexs

睡前滑手機成習慣？3個NG行為讓眼睛+頸椎出事

2021-08-11 14:12
圖片來源 ／健康醫療網

類固醇藥膏擦多傷身？破解3迷思

2021-08-11 00:30
(取材自健康醫療網)

保持牙齒亮晶晶 牙刷應該多久換一次？

2021-08-13 00:45
重症專科醫師黃軒指出，染疫病患出院後，仍會有「生不如死的痛苦」。聯合報系資料照片

染Delta出院仍「生不如死」 醫指17項症狀持續維持

2021-08-15 05:49
（圖：健康醫療網提供）

軟毛？硬毛？牙刷怎麼挑 牙醫師教2大選購原則

2021-08-12 00:00
夏轉秋之際，皮膚搔癢，甚至出現濕疹。聯合報系資料照片

頭昏無力、水腫、皮膚搔癢？中醫師解惑立秋養生秘訣

2021-08-15 07:06

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕