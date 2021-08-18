教你7穴位防疫養生 3苦3瓜3湯解熱補氣

推手前臂內側正中的「天河穴」可解熱。(本報資料照片)

新冠疫情全球延燒，打疫苗 成全民運動，打疫苗固然重要，維繫自身免疫力 也不可輕忽。中醫師鄒瑋倫認為，透過穴位按摩可促進經絡循環，提升免疫力。建議配合深呼吸，在呼吸吐氣之際敲打胸口正中央「膻中穴」，化解鬱悶之氣；也可以推在側腹部的「章門穴」，疏肝理氣，有解鬱、養肝經及肝血的作用。

居家變胖 按3穴位提高代謝

鄒瑋倫表示，很多人在居家辦公期間胖了3到7公斤，並出現脂肪肝和下肢水腫，建議按壓肚臍旁的「帶脈穴」、大腿外側的「風市穴」、眼睛下的「四白穴」等，可提高代謝循環。

正值炎熱時節，鄒瑋倫說，建議有心血管問題、糖尿病、高血壓等慢性病患，或有皮膚濕疹過敏、睡眠障礙的人，可飲用防疫 茶外，也推薦可喝酸梅湯與青草茶，養心消暑，增強免疫力。

夏天濕度高，避免脾胃、心臟因暑而傷，鄒瑋倫推薦，可吃「三苦」，如苦瓜、苦蕎麥、A菜、「三瓜」，如西瓜、哈密瓜、香瓜和「三湯」，即冬瓜湯、綠豆湯、雞湯，分別能鎮靜利尿、解毒消炎及緩解倦怠無力，具有提氣、補氣及解熱作用。

緩解疫苗副作用 來一杯防疫茶

許多人打疫苗後出現發燒、肌肉痠痛、頭痛等副作用。如何因應打疫苗後可能產生的副作用？中醫師鄒瑋倫建議，「順勢而為」，打完疫苗該休息就休息，不要硬撐著去上班，若第二天出現不適可以考慮請假，這樣通常能很快恢復。

接種疫苗前，鄒瑋倫推薦可飲用居家「防疫茶」，這款茶飲是清冠一號的稀釋改良版，有助肺部代謝、降暑熱、解毒，同時提醒一般人不能喝清冠一號濃縮液。

只是手臂腫脹 別再吃止痛藥

打完疫苗後，鄒瑋倫建議，多喝水、多休息，可多吃水果補充維他命C，也可以透過茶飲幫助身體代謝，例如青草茶、綠茶、烏龍茶都有解毒消炎作用。

對於「新冠手臂」，鄒瑋倫建議，當副作用只剩下手臂腫脹不適時，就別再吃止痛藥，可以從推手前臂內側正中的「天河穴」，把腎經的水推回身體裡，這也是氣功常見的解熱方式，還可以按摩手肘上的「曲池穴」，讓代謝變快。

3道防疫消暑茶飲

1、居家防疫茶

材料：魚腥草5錢、防風2錢、薄荷3錢、黃芩5錢、桑葉3錢、板藍根5錢、厚朴3錢、瓜簍仁5錢

作法：電鍋內2500cc水、外鍋2杯水，藥材如果泡過半小時煮30分鐘即可，如果沒泡要煮1小時。

2、養心消暑茶飲-酸梅湯

材料：洛神10錢、桂花0.5錢、紫蘇0.5錢、烏梅2錢、甘草1錢

作法：電鍋內2500cc水、外鍋2杯水，藥材如果泡過半小時煮30分鐘即可，如果沒泡要煮1小時。

3、養心消暑茶飲-青草茶

材料：黃花蜜、仙草、蒲公英、白鶴靈芝、薄荷、咸豐草、魚腥草，各三錢

作法：電鍋內2500cc水、外鍋2杯水，藥材如果泡過半小時煮30分鐘即可，如果沒泡要煮1小時。