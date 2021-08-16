我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

雞肉、海鮮、蕈菇…營養師端出健康5道菜

黃惠群
甜點水果牛奶布丁。 (圖：簡妙凌提供)
甜點水果牛奶布丁。 (圖：簡妙凌提供)

台灣台大醫院北護分院營養師李雅雯提供營養食譜，讓牙口不好的長者也能與家庭成員一起享受美味健康吃。

李雅雯表示，飲食應均衡攝取六大類食物，建議以全穀雜糧類取代部分精緻澱粉，能攝取到較多膳食纖維，有助於控制血糖。

五彩繽紛的烤蔬菜除了可促進食欲，還能攝取到豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，亦含有胡蘿蔔素及花青素等植化素，有抗氧化、減少體內自由基之效。

長者普遍鈣、鎂、鋅攝取不足，食譜中有牛奶，含豐富鈣質，海鮮類則富含鋅，可幫長輩補充必需營養素。另外，選擇具有調節免疫力的防疫食材，如蕈菇類、甜椒、洋蔥、大蒜、優質蛋白質等，讓家人吃得營養，也能吃進免疫力。

搭配雞肉、海鮮等優質蛋白質，並使用含有不飽和脂肪酸的橄欖油烹調，能攝取良好的油脂。甜點則使用鮮奶製成布丁，含豐富鈣質，搭配夏季盛產的水果，含維生素C及膳食纖維，讓長輩吃得清爽又順口。

許多長輩牙口不好，若特別為其烹調專屬菜樣，常令長輩覺得「跟別人不一樣」，不喜歡差別待遇的感受。台大醫院北護分院營養師簡妙凌建議，可將食材剪小塊一點，方便長輩入口，就不會讓長輩覺得自己還需要家人特別服務，影響用餐感受。(黃惠群)

資料來源：台大醫院北護分院營養師簡妙凌 製表：黃惠群
資料來源：台大醫院北護分院營養師簡妙凌 製表：黃惠群

食譜 免疫力 台灣

上一則

男童血糖飆高 竟是糖尿病酮酸中毒

下一則

長輩專屬暖心食譜 2道雞肉餐 吃出免疫力

延伸閱讀

美國可望對免疫力低下族群 追加施打第三劑新冠疫苗

美國可望對免疫力低下族群 追加施打第三劑新冠疫苗
銀髮居家飲食守則 營養師分享「疫」起聰明健康吃

銀髮居家飲食守則 營養師分享「疫」起聰明健康吃
午休趴睡增抵抗力 營養師5招「腸」保健康

午休趴睡增抵抗力 營養師5招「腸」保健康
類澱粉蛋白正子造影 揪出早期阿茲海默症

類澱粉蛋白正子造影 揪出早期阿茲海默症

熱門新聞

不要躺著滑手機。圖／摘自Pelexs

睡前滑手機成習慣？3個NG行為讓眼睛+頸椎出事

2021-08-11 14:12
圖片來源 ／健康醫療網

類固醇藥膏擦多傷身？破解3迷思

2021-08-11 00:30
(取材自健康醫療網)

保持牙齒亮晶晶 牙刷應該多久換一次？

2021-08-13 00:45
（圖：健康醫療網提供）

軟毛？硬毛？牙刷怎麼挑 牙醫師教2大選購原則

2021-08-12 00:00
重症專科醫師黃軒指出，染疫病患出院後，仍會有「生不如死的痛苦」。聯合報系資料照片

染Delta出院仍「生不如死」 醫指17項症狀持續維持

2021-08-15 05:49
夏轉秋之際，皮膚搔癢，甚至出現濕疹。聯合報系資料照片

頭昏無力、水腫、皮膚搔癢？中醫師解惑立秋養生秘訣

2021-08-15 07:06

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克