雞肉、海鮮、蕈菇…營養師端出健康5道菜

甜點水果牛奶布丁。 (圖：簡妙凌提供)

台灣 台大醫院北護分院營養師李雅雯提供營養食譜 ，讓牙口不好的長者也能與家庭成員一起享受美味健康吃。

李雅雯表示，飲食應均衡攝取六大類食物，建議以全穀雜糧類取代部分精緻澱粉，能攝取到較多膳食纖維，有助於控制血糖。

五彩繽紛的烤蔬菜除了可促進食欲，還能攝取到豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，亦含有胡蘿蔔素及花青素等植化素，有抗氧化、減少體內自由基之效。

長者普遍鈣、鎂、鋅攝取不足，食譜中有牛奶，含豐富鈣質，海鮮類則富含鋅，可幫長輩補充必需營養素。另外，選擇具有調節免疫力 的防疫食材，如蕈菇類、甜椒、洋蔥、大蒜、優質蛋白質等，讓家人吃得營養，也能吃進免疫力。

搭配雞肉、海鮮等優質蛋白質，並使用含有不飽和脂肪酸的橄欖油烹調，能攝取良好的油脂。甜點則使用鮮奶製成布丁，含豐富鈣質，搭配夏季盛產的水果，含維生素C及膳食纖維，讓長輩吃得清爽又順口。

許多長輩牙口不好，若特別為其烹調專屬菜樣，常令長輩覺得「跟別人不一樣」，不喜歡差別待遇的感受。台大醫院北護分院營養師簡妙凌建議，可將食材剪小塊一點，方便長輩入口，就不會讓長輩覺得自己還需要家人特別服務，影響用餐感受。(黃惠群)