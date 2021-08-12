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軟毛？硬毛？牙刷怎麼挑 牙醫師教2大選購原則

健康醫療網／記者林渝樺報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

市面上牙刷琳瑯滿目，軟毛、硬毛、平頭、波浪紋、交叉設計的牙刷，究竟該如何挑選適合自己的牙刷呢？亞東醫院牙周病科林玠醇醫師表示，挑選牙刷著重在刷毛的軟硬度、尺寸大小兩大原則，因此建議先挑選軟性刷毛，最後才是選擇特殊的形狀設計，但是牙刷有一定的極限，每天牙刷以後，也不能省略牙線、牙間刷的使用，針對細節部分再做加強。

挑選牙刷原則 刷頭大小2cm

刷牙不是刷牙齒就好，選對牙刷十分重要，林醫師表示，選擇牙刷從「尺寸」與「刷毛的軟硬度」兩個原則出發，其它等各種形狀設計則屬於次要重點。最重要刷頭大小可以選擇較小的，刷毛區域大約建議2公分左右，較恰當。

挑選軟性刷毛 特殊設計視情況而定

此外，林醫師指出，在「刷毛的軟硬程度」建議選擇軟毛較佳。如果選購時可以嘗試觸摸刷毛軟硬度，不妨嘗試輕刷皮膚後會感到疼痛，代表該刷毛對你來說太硬了。而過硬的牙刷搭配牙膏容易造成牙齒跟牙肉間磨損受傷。因此會建議挑選軟毛的牙刷，最後才是選擇特殊的形狀設計，對於具有多功能設計的牙刷希望達到加強清潔特殊的位置（齒間或齒列後方）功能，醫師認為無論平整的、鋸齒狀可以視個人情況來選擇。

每天牙刷後 記得牙線及牙間刷

選擇好的工具外，刷牙技巧攸關清潔的效果。林醫師分享，一般人以為刷牙只有在刷牙齒、清潔食物菜渣之外，最重要的是要刷除牙菌斑，尤其堆積在牙齒跟牙齦間，因此刷牙技巧上，建議從外側、咬合面、內側三方面來加強，才不會有每天認真刷牙卻有牙周病或為何會蛀牙的困惑。

林醫師強調，牙刷會達到一定的極限，提醒民眾刷牙後，也要搭配牙線、牙間刷一起使用，針對刷不乾淨的細節處再做加強，電動牙刷亦然，雖然電動刷比普通刷能清潔更多細節，也不能忽略牙線、牙間刷，才能達到更好的清潔效果。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51004

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