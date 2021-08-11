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睡前滑手機成習慣？3個NG行為讓眼睛+頸椎出事

記者劉小川／台北報導
不要躺著滑手機。圖／摘自Pelexs
不要躺著滑手機。圖／摘自Pelexs

睡覺前滑手機，幾乎成為現代人睡前的最重要儀式感，不管是跟朋友聊聊天，還是滑滑社群軟體、看影片時，但有注意過自己睡覺前滑手機的姿勢與情境嗎？醫師就提醒，睡覺前滑手機，有常見的3個NG行為，千萬要避免。

一、不要躺著滑手機

躺著滑手機是很多人睡前的姿勢，但躺著時，眼睛本身就會降低血液循環，但手機提供聲光娛樂效果，長期下來對視力會有影響，另一方面，躺著滑手機時，頭部支撐不一定足夠，反而也會讓頸椎出問題。

平常大家都會低頭滑手機了，躺著滑對頸椎影響更大，因此要滑的話，儘量坐著滑，也降低低頭的角度，才能讓頸椎充分休息。

另外躺著滑手機時，也可能讓手機螢幕離臉部過近，藍光容易刺激臉部肌膚，可能會乾燥、甚至過敏等，也要特別注意滑手機時，螢幕與臉部保持距離。

手機調成夜間模式。圖／摘自Pelexs
手機調成夜間模式。圖／摘自Pelexs

二、關燈滑手機

很多人既然睡前滑手機，可能會在關燈後滑手機，其實這樣對眼睛的傷害會更大，周遭黑暗，但手機亮光，反而更容易刺激眼睛，對於眼睛不好的人來說，要特別避免。

三、手機螢幕調整夜間模式

蠻多手機都會有夜間模式，降低光亮對眼睛的刺激，因此睡前滑手機時，記得要調整夜間模式，減少對眼睛的傷害。

晚上滑手機不要關燈。圖／摘自Pelexs
晚上滑手機不要關燈。圖／摘自Pelexs

手機 社群 過敏

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