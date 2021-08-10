刷牙防新冠？研究指「隱形口罩」能降低肺炎風險

圖片來源 ／健康醫療網

偷懶不刷牙，可能增加肺炎風險？台灣研究發現，擁有正確潔牙和牙周保養習慣，可降低肺炎的風險超過3成。台北市牙醫師公會提醒，預防新冠肺炎 ，實體口罩 與嘴巴內的「隱形口罩」一樣重要，民眾若發現口腔健康亮紅燈，應盡快就醫治療；如果有不堪使用的假牙，也建議在醫師評估下拆卸更換，既可改善口腔環境，也能順手將廢牙冠捐出，讓垃圾變黃金，幫助他人。

正確潔牙也能防染疫？科學數據會說話

有論文以台灣健保資料庫進行分析統計，結果發現，在12年的追蹤期內，定期接受牙周洗牙等健康控制的民眾，比起一般民眾的肺炎發生風險降低超過3成。另外，與缺乏牙周治療的民眾相較，牙周疾病患者光是接受洗牙就能顯著降低3成肺炎風險，而接受進階牙周治療像是皮瓣手術等，肺炎發生風險更是降低66%。

牙周損壞「門戶大開」 易增肺炎風險

為什麼沒有接受牙周健康控制的患者，感染肺炎的機率比較高？台北市牙醫師公會陳彥廷顧問指出，台灣有近9成民眾有各式各樣程度不等的牙周破壞。當牙周病的致病菌進入呼吸道，會改變呼吸道粘膜上皮的免疫系統、破壞上皮細胞保護，當保護被破壞了、形同「門戶大開」，這時候像是容易嗆到、或是感染機會高的風險族群，可能因此提高肺炎罹患機率。

另外，今年2月份出刊的《臨床牙周病學期刊》（Journal of Clinical Periodontology）也有一篇研究發現，有牙周病的新冠肺炎患者，需要住加護病房以及必須使用人工呼吸器的機率，分別是一般患者的3.54與4.57倍，而死亡率更高達8.81倍。

幫自己戴上「隱形」口罩 防疫 少煩惱

無論疫情緊張或趨緩，民眾都應該正確潔牙，幫自己戴上另外一層「隱形口罩」。賴德欽理事長與陳彥廷顧問希望民眾除了積極接種疫苗之外，也可以落實口腔保健、幫自己戴上隱形口罩，增加自我保護力。而小朋友，除了正確潔牙，也可透過牙齒塗氟、窩溝封填，強化隱形口罩的保護力。

若是已有牙周健康問題的人，也應積極治療，做好口腔健康管理。陳彥廷顧問建議，若只有表淺破壞，以超音波洗牙就可以清掉。除非牙根面遭到污染，才需要進一步接受齒齦下刮除或是根面整平，少部分患者因為嚴重結構破壞、骨質破壞，需要翻瓣或是再生手術。

賴德欽理事長指出，假牙牙冠沒有一定的使用年限，但若經年累月使用後有不舒服的感覺、或是牙冠破損、不堪使用，甚至是牙冠下的牙齒又蛀掉了，就必須拆卸舊牙冠、裝上新的牙冠。

【延伸閱讀】

牙周病好了又復發？ 全口牙周病治療維護牙健康

居家防疫引爆衝突 善用三明治溝通法增進關係

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50991

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw