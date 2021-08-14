戒了10年菸癮想復吸 靠「厭惡法」消除

美國心理學會研究顯示，去年全美吸菸專線撥打率下滑，發現復吸比率有上升情形。（本報資料照片）

疫情 反覆，許多人的心情隨著疫情起伏，焦慮無法排解。53歲的巫先生已成功戒菸10年，但近期壓力上來又有「復吸」的念頭，他索性用女兒提供的「厭惡法」，將紙菸及菸蒂蒐集在裝水的寶特瓶裡，只要菸癮一犯，就打開寶特瓶聞一聞，惡臭直接消除復吸的念頭。

巫爸爸說，他有30年菸癮，在國中時期，因好奇心驅使下接觸了菸品，原本一天抽半包菸，直到當兵及出社會後，工作壓力大加上同事的揪伴吸菸，變成每天抽2包菸。

成家立業的他，每當下班回家想擁抱女兒時，總會被嫌棄菸味，為了家人與自己的健康，巫先生下定決心在44歲戒菸成功。事隔將近10年，新冠疫情攪局，他的生活壓力大，又有「復吸」的念頭。

事實上，巫先生並不孤單，台灣 戒菸專線服務中心主任邱南英說，美國 心理學會研究顯示，去年全美吸菸專線撥打率下滑，發現復吸比率有上升情形，全球有超過11億的抽菸人口，世界衛生組織（WHO）報告顯示，每年因菸害而死亡人數超過800萬人。

台灣國健署指出，疫情間抽菸，病毒容易藉由手傳至口，染疫率與重症率比一般人高出許多。邱南英說，不是每個戒菸患者都可以接受藥物戒斷，像是18歲以下的青少年、孕婦等，可以透過戒菸專線輔導機制，尋求專業幫助。

如何降低使用菸品、復吸的欲望？邱南英說，可以嘗試調整生活作息、注意飲食、控制體重並學習放鬆，來調適壓力及化解情緒困擾，同時尋求家庭與社會的支持，善用戒菸的服務資源。