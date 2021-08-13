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膝蓋痛不一定是退化性關節炎 年輕患者增加

黃惠群

許多上了年紀的老人家，都有膝關節退化引起膝蓋痛困擾，最近也有不少青壯年族群因膝蓋疼痛而就醫。台灣新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁表示，疫情期間很多人居家辦公，可能受限於工作空間小、坐姿不良，兩個多月下來，紛紛出現膝蓋疼痛不適。建議應及早開始保養膝關節，慎防逐漸惡化為退化性關節炎。

坐地板上工作 膝蓋易不適 

陳渝仁指出，近期門診發現，反映會膝蓋痛的青壯年患者愈來愈多。原來是許多人居家辦公卻沒有足夠工作空間，常將筆電放在床上、人坐在地板上工作，坐姿不良，不只拉扯到腰部引起腰痛，也會影響膝蓋肌腱，導致膝蓋不適。引發膝蓋痛的原因很多，包括久坐、久站、姿勢不良、扁平足、髂脛束症候群，或是運動傷害引起膝蓋前後十字韌帶受傷、內側副韌帶扭傷等。

年長者的膝蓋痛，往往是膝關節退化性關節炎引起的，也就是隨著年紀增長，年長者的膝蓋軟骨持續磨損，導致骨頭與骨頭直接摩擦，進一步產生發炎疼痛的現象，這是膝關節長年累月勞損而引起的疾病。

長時間負重 也會膝蓋痛 

「年輕族群的膝蓋痛，大都不是關節炎所致。」陳渝仁說，50歲以下者且沒有長期從事粗重工作者，若膝蓋疼痛，發生退化性關節炎的機率很低，很多是因長時間負重過度，超出肌腱所能承受的負擔而引起膝蓋疼痛。

許多喜愛騎單車族群、跑步運動族群，或是盤腿坐者，容易引起「髂脛束症候群」，也就是膝蓋外側疼痛；而喜愛打籃球、羽球等競技型運動者，則常發生前後十字韌帶受傷引起膝蓋痛。

疼痛反覆發生 就應就診 

姿勢不良、一日久站10小時以上的人，也容易讓膝蓋內側副韌帶扭傷；扁平足的人因內側足弓塌陷，較難緩解地面的衝擊力，會影響正常的走路姿勢，也走不久、跑不快，膝蓋痛、腰痛也隨之而來。

陳渝仁提醒，當膝蓋疼痛1周未見好轉，反覆發生，建議應至骨科或復健科就診，以釐清是膝蓋問題，還是合併腳踝、髖部受傷等其他疾病。

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