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空汙傷身…吃這些食物排毒、抗氧化、抗發炎

黃惠群
綠豆湯都有「解毒」之效。（本報資料照片）
綠豆湯都有「解毒」之效。（本報資料照片）

空汙恐引起呼吸道疾病。中醫師指出，當不乾淨的物質進入到呼吸道，身體會吸收，可能引起身體發炎。此時可吃綠色蔬菜、柑橘類，另可多吃杏仁、甘草、白木耳、綠豆、桔梗、枇杷葉、川貝枇杷膏，藉此解毒、排毒、抗氧化。

空汙可能導致身體發炎，台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗建議，民眾可以從外在以及內在做好防護。

針對外在環境，他建議，應戴口罩，少出門，並緊閉門窗，使用空氣清淨機，若要外出，可隨身攜帶噴瓶，朝周邊空氣噴出水霧，淨化接觸到的空氣。

飲食部分，陳潮宗表示，空汙使身體產生自由基，可多吃綠色蔬菜排毒，同時具有抗氧化作用；柑橘類如柳丁、檸檬，不僅含維生素C，且有多酚類和類黃酮素等多種抗氧化物質，有極佳的抗發炎及抗氧化的效果，能防癌、預防心血管疾病；中藥可食用杏仁、乾草、白木耳、綠豆、桔梗、枇杷葉、川貝枇杷膏等，有「解毒」、「潤肺」之效。

台北長庚皮膚科醫師黃毓惠表示，空汙時，異味性皮膚炎患者症狀恐惡化，建議不要外出，在家中可使用空氣清淨機。

專家提醒，空氣品質不良期間，尤其孩童、老年人，以及患有心臟、呼吸道、心血管疾病的敏感族群，應盡量減少戶外活動，建議改室內活動，減少暴露在懸浮微粒PM2.5中。如要外出應配戴口罩，並盡可能與臉部密合。

白木耳可解毒、排毒、抗氧化。（本報資料照片）
白木耳可解毒、排毒、抗氧化。（本報資料照片）

口罩 心血管疾病 蔬菜

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