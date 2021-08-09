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舌尖上的迷思 甜不代表糖度高 酸不等於含糖低

陳雅玲、蔡容喬
水果吃起來感覺酸不代表含糖度低。(Getty Images)
水果吃起來感覺酸不代表含糖度低。(Getty Images)

台灣農委會農糧署訂的水果果品品質基準，列舉愛文芒果、番石榴、椪柑等15種常見水果的糖度、糖酸比等項目的品質基準，鼓勵農民標示，但坊間既看不到相關標示，有些吃起來感覺酸的水果不代表含糖度低，有些水果經改良變甜了，糖度變化也難靠味蕾判別，讓消費者無所適從。

農糧署果樹產業科長范國慶說，果品品質參考表是讓水果外銷有明確基準，酸甜度達標是讓市場接受的參考依據。

范國慶指出，各種水果糖度吃起來感受不同，西瓜可能9度以上就覺得很甜，鳳梨可能要15度以上才會覺得甜；有些水果，夏天糖度15度就很甜，但到冬天可能17、18度還會覺得酸。

另一個弔詭的現象是，水果吃起來甜不代表糖度高，感覺酸也不代表含糖度低。范國慶舉例，如果水果的糖度是10、酸度是1，吃起來很甜，如果糖度20、酸度5，糖酸比是4，吃起來反而覺得酸，甜酸與糖度之間，味蕾很難判定，要實測才知道。

農委會高雄區農改場果樹研究室助理研究員朱堉君表示，外界的迷思是「甜度高代表糖度就很高」，但目前官方訂的糖度是指「總可溶性固形物」，也就是所有能溶於果汁的糖、酸、維生素、礦物質等，即使數值很高，也不見得全都是糖。所以糖度測出來的數字高，不見得含糖量一定高。

高雄市立大同醫院營養室主任吳月盈表示，國內水果因品種研發及種植技術進步，以前不甜現在可能變甜了，官方的果品品質基準可能失真，只能參考。

台灣

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