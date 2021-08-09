番茄太甜 吃不出番茄味？學者：風味比甜度更重要

水果糖分吃多了會轉換成三酸甘油脂，容易得高血脂。(Getty Images)

台灣 的園藝學者發現不少果農的職業病是高血脂，推測是「甜水果吃太多了」，這反映了種植和消費觀念必須扭轉，教育 消費者「吃出風味、吃得健康」是當務之急。

台灣嘉義大學園藝學系名譽教授呂明雄說，糖分吃多了會轉換成三酸甘油脂，很多果農的職業病就是高血脂，所以關鍵應該是教育消費者正確吃水果的觀念，才能吸收水果的營養，又不致讓慢性疾病上身。

台灣農委會副主委陳駿季表示，應該透過長期的食農教育，慢慢讓消費者接受「風味比甜度重要」，這需要長時間的努力。

呂明雄觀察，目前已有少部分地區的水果評鑑，逐漸修正糖度的評分標準，過去的得分項目是糖度、風味、外觀，近幾年開始將果園管理列入標準，讓糖度占比逐漸下修。以台南文旦評鑑為例，就調整果品（糖度、外觀、風味等）分數占七成，果園管理占三成，且先看果園管理，才進入果品檢驗。

在水果中，小番茄的維生素Ｃ表現相當亮眼。(本報資料照片)

他說，愈來愈多評審認為果園的生態環境也要重視，田間管理正確，環境才會健康，土壤健康，果樹也健康，不能再偏重糖度。

曾擔任農委會「永續善農獎」評審的主婦聯盟環保基金會執行長吳碧霜舉例，日前參觀南部一處小番茄溫室，果農為了種出甜度高的小番茄，引進荷蘭的公蜂授粉，結果小番茄確實很甜，但吃起來已沒什麼番茄味了，而且引進外來種的蜜蜂也非永續環境的作法，這些都有賴政策導正。