健康吃素？ 至少要有足夠優質蛋白質、維生素D…等

吃素只要留意攝取蛋白質、維生素D、維生素B12、鈣質及鐵質等五大營養素，也可以吃出健康。（ingimage）

•純素者的飲食，容易營養不良

•吃蛋奶素可攝取蛋白質及維生素B12；日曬補充維生素D

•多吃豆類可補鈣，吃紅色的菜補鐵

以植物性食物為主的素食雖有多種好處，但也正因為完全沒攝取動物性食品，以致動物專有或含量較高的營養素很容易缺乏，特別是嚴格的純素者，很容易就落入營養不良的地雷區。

在生活中，吃素的人只要留意攝取蛋白質、維生素D、維生素B12、鈣質及鐵質等5大營養素，也可以吃出健康。

1、足夠優質蛋白質

素食和葷食最大的差別，就是蛋白質食物的受限。擁有優質的蛋白質的素食，僅有黃豆、黑豆及其製品，其餘的米飯、玉米、堅果種子等所含的蛋白質，屬於不完全蛋白質，無法扮演修補組織的作用。

可以這樣做：

1.奶類及蛋類為完全蛋白質，只要每天吃一顆蛋、一杯牛奶 ，加上3份的豆類，就不易有蛋白質缺乏問題。

2.嚴格的純素食者，建議每餐至少要吃到1至2份的豆類，每份豆類大約是190㏄的豆漿、20克黃豆或黑豆、50克毛豆、嫩豆腐半格、傳統豆腐2至3方格。

2、維生素D

維生素D能幫助骨骼發展，與身體高達8000多種的基因表現有關，可是食物來源的維生素D少之又少。

可以這樣做：

1.充足日曬：在早上10點到下午2點間，讓手臂或腿曬太陽約15分鐘，足以讓身體製造所需的維生素D。

2.額外補充維生素D：直接補充活性的維生素D3保健品，劑量因人而異，建議至醫院抽血後，讓醫師或營養師評估應該攝取的劑量。

3、維生素B12

維生素B12與惡性貧血，蛋白質生合成息息相關，大部分的植物性食物幾乎不含維生素B12，因此純素者易缺乏維生素B12。

可以這樣做：

1.採取蛋奶素：蛋類與奶類含有豐富的維生素B12，只要每天一顆蛋、一杯牛奶，就不容易缺乏。

2.額外補充酵母或綠藻：酵母或綠藻富含維生素B12，嚴格純素食者可以在日常飲食中添加。

4、鈣質

鈣質與骨質形成、肌肉 收縮、心臟跳動息息相關，倘若一般素食者沒有喝牛奶的習慣，很容易缺乏鈣質。

可以這樣做：

1.多吃深綠色蔬菜 ：只要是深綠色蔬菜，鈣質含量都很高，如甘藍菜、芥藍菜、菠菜、莧菜等，建議每餐至少吃到1份（煮熟半碗的量）。特別是芥藍菜為植物界的鈣質之王，每份可提供238毫克。

2.多吃傳統豆腐及豆干：傳統豆腐、豆干在製作過程，會添加食用級石膏（硫酸鈣），因此鈣質含量豐富，100克的傳統豆腐含有140毫克鈣，而五香豆干則含273毫克的鈣質。豆腐本身含有大豆異黃酮，可以增加鈣質的吸收。

5、鐵質

鐵質多存在動物性食品，肉類顏色愈紅，含鐵量愈高；因此素食者缺鐵的狀況較頻繁。

可以這樣做：

1.選擇顏色偏紅的菜：如紅莧菜、紫菜、紅鳳菜、紅豆、芝麻、南瓜子等，鐵含量較高。

2.與維生素C共食：維生素C可以幫助鐵的吸收，所以吃鐵含量高的食物，不妨可以喝杯柳橙汁、吃份水果，幫助鐵質吸收。