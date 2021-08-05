【食力】善用分類收納小技巧，延長食物保鮮期

大小不同密閉透明收納盒與封口夾鏈袋有助於冰箱分類與整理，減少浪費食物的機率。(圖：食力提供)

據聯合國糧食及農業組織（FOOD）報導，全球每年浪費約13億噸糧食。部分問題在於消費者誤解了這些傳統的日期標籤。根據農業部的數據，銷售日期指定產品的品質和風味何時達到峰值，而不是食品安全指標。但許多消費者錯誤地根據這些保守的過期日期扔掉了可食用食品。

藉由媒體的報導讓我們訝異，自稱勤儉樸實的台灣 竟然是亞洲最浪費食物的地區，台灣年均所得超過美金30000元列入開發中國家，對於食物保存這一塊的包裝教育卻一直停留在60年代，怎麼說呢！

1、買太多

廠商為因應「以量制價」而推出家庭號，讓你看到又大又多又便宜的組合商品，心裡就暗暗竊喜，買到賺到，這種貪小便宜的心態往往造成口袋失血外，冰箱也放不下。

2、放太久、冰過頭

前天買得尚未吃完又買了一堆，於是往內塞往內擠，冰箱大就是什麼都能裝，於是乎很多食物都冰過頭了。而且人們幾乎相信東西只要放冰箱就永遠不會壞！至少68%的人這樣覺得。

3、煮太多，吃不完

這是惡性循環的結果，現在少子化、精緻化、拒絕肥胖 的問題，讓大多數人吃不多也不願吃多，更不想隔餐再吃，於是這些食物最終的下場就是被丟棄。

上述只是一般家庭的浪費食物案例，我們還有看不到的商場上架前的品管挑選，賣場喜歡在廣告詞上做文章:「XX嚴選」，其下場就是長得醜，生得歪，其貌不揚的就是淪為次次級品，往往賣不出去最終都是丟棄。

看到這樣，你應該可以領會我們還有很大的空間可以努力。首先我們可以這樣做：

1、吃多少買多少

台灣的便利超商 +大賣場+中賣場+傳統市場+柑仔店…超過30000家，24小時都可以購買，不用擔心買不到。

2、買當季吃當季

減少長距離的物流運送與儲放場域的管理（運輸時間越長代表縮短了食物的賞味期）以及搬運而造成的二次衝擊與損傷，這也是24小時營業的水果攤的痛點，因為收攤時水果存放與隔日再擺放時，很容易造成碰撞的損失。

3、冰箱不是萬能保護箱

一般生菌喜歡的溫度是27～37度，然冰箱的冷藏室的溫度是2～8度，可以抑制生菌的生長，只是抑制而不是滅菌，食物在冰箱裏面放太久也會遭到感染，通常是第3天食物就開始附著生菌，第6天整個冰箱裸露的食物都會被生菌感染，建議冰箱冷藏食物不要超過1週，尤其熱食使用前也必須加熱100度後才能食用。

4、每週清理冰箱

建議在冰箱裡面添購大小不同密閉透明收納盒與封口夾鏈袋，其用意在將食物做好分類，葉菜類、根莖類、果實類、乾貨類、冷食暫存盒、熟食暫存盒…，並在盒子或袋子外面註明日期，也因為透明所以好認清裡面商品，並適時取出食用，相對在整理冰箱也清楚每個食物的入庫時間並適當處理。相對的不要買太多把冰箱塞滿，如此也會影響冰箱的低溫循環導致冷房效果不佳。

在冰箱裡準備大小不同密閉透明收納盒與封口夾鏈袋有助於分類與整理。(圖：食力提供)

5、分類保存

建議使用坊間的收納術與包裝材料，將各種食物分類包裝，一來防止味道混合，二來每種食物的的保存時間不同，三來食用時可以先進先出。

當然如果要保存更久一點的食材也可以使用如下的包裝材料並搭配輔助設備來使用，即是真空食物保鮮法，使用較厚的塑料袋將三面熱壓封口（市場有現成的袋子），再將食物放入袋中進行抽真空的動作，一旦將袋中空氣抽出後隨即再以熱壓封口，讓食材在真空狀態下可以保存更長時間。

為什麼抽真空？還記得小時候老師會問：生命三要素！陽光、空氣、水，對！我們就是將袋中的空氣（氧氣）抽光，讓生菌在食物中呈現冬眠的現象，因為在冰箱的空間沒有了：陽光、空氣這兩項主要因素食物保存時間可以拉長，食物使用抽真空袋跟一般夾鏈袋之間的保存時間差別可達7：1，也就是一般夾鏈袋可保存3～5天，那真空袋就可以21～35天，是一家三口以上家庭必備的工具，提供給大家參考。(本文授權轉載自食力)