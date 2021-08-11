準媽媽生產疼痛 8招先緩解

媽媽們想有個較輕鬆的生產經歷，可提早制定生產減痛控制計畫。（本報資料照片）

生產過程中的疼痛，是準媽媽們非常關心的事。辛苦將近10個月，終於要到了卸貨的時間，卻又因生產疼痛的問題，變得既期待又怕受傷害。所以，提早制定生產減痛控制計畫，可以幫助媽媽們有個較為輕鬆的生產經歷。

生產的疼痛分為兩大階段。第一階段疼痛來自子宮的收縮，一開始較輕微，越接近生產，疼痛指數 越高；第二階段為胎兒進入產道，陰道開始延展產生的疼痛。提早和醫師討論生產的疼痛問題，制定疼痛控制計畫，可以減少準媽媽們近臨盆時的焦慮，在實際生產過程中，更可以因產程中發生的疼痛狀況隨時與醫師討論做最適合的疼痛控制。

疼痛控制可藉由各式活動、姿勢變化或藥物輔助幫忙。居家可藉由水療、移動或改變姿勢、按摩、熱敷或冷敷、定時解尿、拉梅茲呼吸法、聽音樂及家人支持等8種方式控制疼痛。

當自己可以做的方法還是不能控制疼痛時，可以和醫師討論是否用藥物來輔助減輕疼痛。目前最常見的是硬脊膜外麻醉，也就是減痛分娩或無痛分娩，但不會達到真正的無痛，而是可以將疼痛減少7至8成。

減痛分娩優點，包括減少產婦心理恐懼；產婦神智清醒，在閉氣用力指導下還是可以配合將胎兒生出；對胎兒或產程比較不會產生影響；較不會產生頭痛副作用。但也有可能的缺點，例如暫時性的發抖；低血壓 、嘔吐；極少見的注射部位疼痛，或因感染、出血壓迫神經短期或長期的神經傷害等現象。

居家「減痛分娩」8方式：

1.水療：洗澡後，注意力會被轉移，精神可較振奮。

2.移動或改變姿勢：待產時多下床走走，有助產程順利。

3.按摩：可請家人輕柔的按摩背部，有效減少疼痛。

4.熱敷或冷敷：敷在下背的區域效果好。

5.定時解尿：待產時2至4個小時解一次尿，膀胱過脹也恐影響產程。

6.拉梅茲呼吸法：將注意力放在呼吸上，幫助身體其他部位放鬆。

7.聽音樂：可以轉移注意力，讓心情放鬆。

8.家人支持：家人陪伴是待產時，準媽媽最需要的呵護。