炎炎夏日嘴唇也需要防曬？皮膚科醫師警告「危險下場」

圖片來源 ／健康醫療網

炎炎夏日是紫外線高峰期，對此，台北醫學大學附設醫院皮膚科李宗儒醫師分享，唇部皮膚的含水量與屏障功能較低，若沒有做好防曬措施，不僅水分易流失，還可能導致乾裂、黯沈與老化，甚至有皮膚病變及癌化的可能。

唇部防曬 首要目的預防皮膚癌

李宗儒醫師表示，唇部防曬，除了預防曬黑、曬傷與老化，最主要的目的就是預防皮膚癌。尤其下嘴唇面積較大也較突出，容易長期曝露於紫外線的傷害，如未做防曬，會提高日光性唇炎（癌前病變）的機率，並增加皮膚罹癌的風險。

當唇部有不易癒合的傷口，反覆破皮及脫屑等症狀出現時，應提高警覺，並儘速至皮膚科進一步檢查，確認有無罹患皮膚癌（尤其是鱗狀細胞癌）的可能。

防曬效果 塗抹頻率與塗抹量是關鍵

台灣食藥署指出，防曬產品經常以SPF及PA來標示產品的防曬效果，這是為了防止來自紫外線中的短波UVB和長波UVA所設計。SPF是針對UVB的防曬指標，SPF1 5表示能延長15倍皮膚曬傷、曬紅的時間；SPF50則是延長50倍。PA是阻隔UVA的防護指標，代表能延緩皮膚曬黑的能力，其數值以「+」表示，最高可至4個+號，也是延後曬黑的倍數概念。

但若是經常舐唇、易流汗或塗抹不足，即使使用防曬係數高的產品，仍要頻繁補擦，且厚厚塗抹至足夠量，才能達到理想的防曬效果。

挑選防曬護唇膏 幾個關鍵要記牢

防曬劑的成分作用原理分為物理性與化學性。物理性作用較不易引起過敏 ，但缺點是容易有泛白厚重現象；化學性作用使用後較清爽不油膩，但要注意敏感或刺激問題。

台灣食藥署提醒，選購時應挑選標示完整的產品，並留意注意事項與使用方式，在有效期內儘速用完；若使用含潤色效果及香味的防曬護唇膏，應確實清潔乾淨，避免成分停留唇部太久而造成皮膚傷害。

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