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刮痧力道怎拿捏？出痧顏色非越深越好

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

刮痧顏色越紅越好嗎？高雄榮民總醫院傳統醫學科喬韻文中醫師指出，刮痧是在輕刮表皮的過程中帶動毛孔的開闔，使邪氣發散以達到治療效果的概念。操作過程中力道應該由輕漸進，避免過於用力、導致皮膚破損，同時建議不要頻繁地刮痧，高頻率的刮痧會使微血管反覆破裂受傷，導致局部肌肉筋膜的纖維化。民眾在家自行刮痧後，刮痧部位應避免吹風受冷，須把刮痧部位包覆良好，才不會導致邪氣入侵，並等待刮痧完全退去後再進行下一次刮痧較佳。

刮痧的顏色 不是越深越好

大多數人覺得刮痧一定要出痧的顏色越紅、越黑效果才特別好，常常導致下手過重。喬韻文指出，在缺乏醫藥的古代，最早僅以刮痧及針灸作為治療疾病的方式，由於中醫認為生病是因邪氣在體內沒有辦法自然發散所導致，所以利用刮痧使表皮的毛孔能開闔，輕微出氣，讓邪氣能有出口，進而達到改善疾病問題。醫師強調自行刮痧只需要輕微地出痧、出現紅點即可，因為有些部位，即使用力刮痧也不一定會出痧，過度用力只會造成瘀傷而已，也無法達到理想的效果。

從輕輕地開始 慢慢地加重

喬韻文指出，拿捏刮痧的力道較為困難的，因為醫師會依照部位的不同、病人的體型、疾病狀況來決定要使用多大的力道，若民眾要在家自行操作，建議先輕輕地開始，再慢慢地加重，要控制在對方可以接受、不會感到過於疼痛或造成表皮受損的程度即可。同時在刮痧的過程中要注意對方的反應，有否出現冒冷汗、面色蒼白、頭暈等身體虛弱的徵兆，一旦出現，須立刻停止刮痧。

從陽面開始刮痧 再換其它位置

在部位的選擇上，醫師一般多會選擇背面來做刮痧，喬韻文舉例，以中暑來說，主要是由上而下進行，範圍可從頸部、到背部及下方的腰部，每個部位通常會刮20-30下再換其它位置。刮痧除了用在中暑外，在小兒發燒、局部肌肉痠痛，輕微感冒也都有改善的效果。但是對於重大疾病、剛動完手術、部位有傷口、身體虛弱、皮膚問題、出血性疾病、服用抗凝血劑者、及懷孕婦女等族群則須謹慎，建議避免。

刮痧完兩三小時 避風吹防邪氣入侵

喬韻文提醒，刮痧完後兩三小時，該處應避免吹風、吹冷氣，須把刮痧部位包覆良好，才不會導致外邪入侵，同時喝點溫水，可以加速身體的氣血循環。並且建議民眾不要頻繁刮痧，反覆造成微血管破裂損傷，會導致局部的纖維化，長期下來反而會加重緊繃及痠痛，且建議應該等刮痧完全退去後再進行下一次刮痧較佳。

記得使用刮痧器具前應要消毒乾淨，喬韻文說，挑選刮痧用具需把握邊緣圓滑為原則，例如磁湯匙、刮痧牛角、玉石器具都適合使用，再搭配萬金油、綠油精、白花油等潤滑油即可。如果刮痧過程中有任何不舒服或者有任何疑問，記得詢問鄰近的中醫師，對於刮痧的力道、介質等，交由專業的醫師幫你判斷會更理想。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50870

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