不只手抖 逾四成帕金森病友有憂鬱症

巴金森病常被當作老年退化及中風，導致病患於錯誤科別流連多年。（圖：苑曉倩提供）

新冠肺炎疫情 延燒，民眾在家悶得慌。根據《國際臨床與健康心理學雜誌》統計，自2020年1月1日疫情爆發後，全球憂鬱症 發病率與2017年相比高出近七倍。除此之外，憂鬱也與腦神經疾病相關，尤其是帕金森氏症，這群病患也希望有好心情，但源於大腦的病變讓他們不由自主地憂鬱起來。

靜止時手部顫抖、肢體僵硬及動作緩慢是帕金森氏症三大典型的動作障礙症狀，但疾病亦會影響腦部正常功能，引起異常的精神表現，稱為器質性精神病，憂鬱症便是病友最常見的精神疾病之一，統計盛行率高達四成三。

隨著憂鬱程度不同，有不同的治療方式。而輕度憂鬱有機會透過心理諮商、家人支持改變現況；中度以上的憂鬱症便須透過藥物治療，如施以增加腦部血清素等抗憂鬱藥物，或某些多巴胺接受體促效劑除能改善運動功能外，也能改善憂鬱情緒，當重度憂鬱症對精神科藥物效果反應不佳時，則會考慮採取電擊治療。

帕金森氏症常被當作老年退化及中風 ，導致病患於錯誤科別流連多年，如果有憂鬱、手抖、動作遲緩、肢體僵硬、平衡困難很可能是帕金森氏症，尤其是50歲以上民眾更要注意。一般民眾可透過自我檢測量表，或在家進行簡易的帕金森手指操，便有機會提早發現疑似症狀，及早至神經內科就診，用藥治療延緩晚期失能危機。