量血壓 掌握722原則

疫情期間，有些病患未規則服藥，導致血壓控制不佳。(Getty Images)

在新冠肺炎疫情 的嚴峻考驗下，診間不乏心血管病人發作的案例。一名60多歲的高血壓 男性患者，自疫情爆發後，心想症狀緩和，並未規則服藥，導致血壓控制不佳，發生腦中風，右手不靈活，嚴重影響日常生活。

還有一名40幾歲男性，未依時間回診追蹤，竟突然胸悶送急診，經檢查發現有2條血管堵塞，緊急做心導管支架。

台灣大學附設醫院心臟內科教授、心臟檢查室主任王宗道指出，近一年心肌梗塞患者有心臟破裂等併發症的發生率提高2到3倍，顯示治療時間延誤，且最近一年需要緊急開刀的狀況也變多。

王宗道表示，再怎麼希望避免染疫，也不可延誤就醫時間，只要完成疫苗接種或是就診時配戴口罩，就有一定的防護效果，「該來回診就要來」，或是選擇視訊診療，降低染疫風險。

引起心血管疾病 的危險因子很多，有三高（血壓、血脂、血糖）、肥胖及抽菸等，危險因子愈多，愈容易造成血管堵塞。因此，平時應養成監測上述數值的習慣。

血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，要想預防心血管疾病發作，首要穩定血管的狀態，做好血壓管理是關鍵，應規則服藥、定期量測血壓，以穩定病況。

居家血壓量測「722原則」可協助監測自身血壓，7代表連續7天量測血壓，每天量測2回 （早晚），每回2次，每次間隔1分鐘，再各取早上、晚上數值的中間值。

居家量血壓722原則 製表/元氣周報

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、馬偕醫院總院副院長葉宏一表示，近期因為疫情關係，規則服藥的患者比率降低，通常每3個月要回醫院拿藥，但防疫警戒2個月，約三分之一的患者沒有至醫院領藥。除非患者自行至診所拿藥，否則沒有按時服藥，一旦血壓控制不好，容易冠心病復發，甚至發生中風、心肌梗塞。

為何許多患者服藥配合度不佳？王宗道表示，「因為沒有釐清吃藥的目的。」服用降血壓藥物，是要觀察有無控制好血壓，吃藥並非要吃一輩子，當體重下降，有機會減少劑量。他並提醒，除了謹遵醫囑，自己也要掌握身體的狀況，隨時提醒自己要認真服藥。

為避免延誤治療時間，需留意心血管疾病徵兆。王宗道表示，心臟疾病的症狀不只會胸痛，還會容易喘、胸悶、胸口有壓迫感、身體變重、會累、後頸部難受，甚至會冒冷汗，出現上述症狀應趕緊就醫。

隨著天氣愈趨炎熱，葉宏一提醒，有心血管疾病者要多喝水，避免血液濃稠。王宗道則指出，飲食部分應少吃加工食品，多吃自然食物，以均衡健康為原則。