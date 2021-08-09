我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

量血壓 掌握722原則

黃惠群
疫情期間，有些病患未規則服藥，導致血壓控制不佳。(Getty Images)
疫情期間，有些病患未規則服藥，導致血壓控制不佳。(Getty Images)

在新冠肺炎疫情的嚴峻考驗下，診間不乏心血管病人發作的案例。一名60多歲的高血壓男性患者，自疫情爆發後，心想症狀緩和，並未規則服藥，導致血壓控制不佳，發生腦中風，右手不靈活，嚴重影響日常生活。

還有一名40幾歲男性，未依時間回診追蹤，竟突然胸悶送急診，經檢查發現有2條血管堵塞，緊急做心導管支架。

台灣大學附設醫院心臟內科教授、心臟檢查室主任王宗道指出，近一年心肌梗塞患者有心臟破裂等併發症的發生率提高2到3倍，顯示治療時間延誤，且最近一年需要緊急開刀的狀況也變多。

王宗道表示，再怎麼希望避免染疫，也不可延誤就醫時間，只要完成疫苗接種或是就診時配戴口罩，就有一定的防護效果，「該來回診就要來」，或是選擇視訊診療，降低染疫風險。

引起心血管疾病的危險因子很多，有三高（血壓、血脂、血糖）、肥胖及抽菸等，危險因子愈多，愈容易造成血管堵塞。因此，平時應養成監測上述數值的習慣。

血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，要想預防心血管疾病發作，首要穩定血管的狀態，做好血壓管理是關鍵，應規則服藥、定期量測血壓，以穩定病況。

居家血壓量測「722原則」可協助監測自身血壓，7代表連續7天量測血壓，每天量測2回 （早晚），每回2次，每次間隔1分鐘，再各取早上、晚上數值的中間值。

居家量血壓722原則 製表/元氣周報
居家量血壓722原則 製表/元氣周報

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、馬偕醫院總院副院長葉宏一表示，近期因為疫情關係，規則服藥的患者比率降低，通常每3個月要回醫院拿藥，但防疫警戒2個月，約三分之一的患者沒有至醫院領藥。除非患者自行至診所拿藥，否則沒有按時服藥，一旦血壓控制不好，容易冠心病復發，甚至發生中風、心肌梗塞。

為何許多患者服藥配合度不佳？王宗道表示，「因為沒有釐清吃藥的目的。」服用降血壓藥物，是要觀察有無控制好血壓，吃藥並非要吃一輩子，當體重下降，有機會減少劑量。他並提醒，除了謹遵醫囑，自己也要掌握身體的狀況，隨時提醒自己要認真服藥。

為避免延誤治療時間，需留意心血管疾病徵兆。王宗道表示，心臟疾病的症狀不只會胸痛，還會容易喘、胸悶、胸口有壓迫感、身體變重、會累、後頸部難受，甚至會冒冷汗，出現上述症狀應趕緊就醫。

隨著天氣愈趨炎熱，葉宏一提醒，有心血管疾病者要多喝水，避免血液濃稠。王宗道則指出，飲食部分應少吃加工食品，多吃自然食物，以均衡健康為原則。

高血壓 心血管疾病 疫情

上一則

舌尖上的迷思 甜不代表糖度高 酸不等於含糖低

下一則

新冠肺炎頭痛 和一般頭痛哪不同？

延伸閱讀

孫維躍腎病高血壓中心：嚴控血壓降低對腎臟損害

孫維躍腎病高血壓中心：嚴控血壓降低對腎臟損害
運動沒喝水 8旬婦險心肌梗塞

運動沒喝水 8旬婦險心肌梗塞
「722」量血壓 疾病遠離你

「722」量血壓 疾病遠離你
高血壓患者 最適合做輕鬆有效的有氧運動

高血壓患者 最適合做輕鬆有效的有氧運動

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

2021-08-01 00:30
胰臟癌是初期通常沒有症狀，醫師提醒，若有黃疸、茶色尿、眼睛黃、長期腹痛、發燒等症狀，即應就醫接受檢查。(Getty Images)

「癌王」胰臟癌早期難發現 7高風險群要注意

2021-08-03 02:02
紅藍卡B部分(醫療保險)和處方藥物的每月保費調整，高收入者須付額外保費，但這只影響少於5%的紅藍卡持有人。Getty Images

高收入者的紅藍卡保費規定

2021-07-28 10:17
(Medicare.gov)

傳統紅藍卡提供的住院護理承保以及相關費用

2021-08-04 02:01
3、擴胸搭配腿部屈伸運動 1.平躺、吸氣時，雙手打開擴胸、雙腿伸直，停止約2-3秒；吐氣，雙手往內抱胸、雙腿彎曲。（圖：游政璋提供）

3種居家運動 防周邊動脈阻塞

2021-08-07 02:00
蛋白質是人體不可或缺的營養素，它除了是細胞的主要成分，也提供了使人體機能正常運作的能量來源——氨基酸，是每日飲食中至關重要的環節。 （取材自ingimage）

落髮、易疲勞、指甲變軟…恐蛋白質不足

2021-08-01 02:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了