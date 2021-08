多囊患者怎麼吃？低醣助健康 2種飲食法上桌

多囊患者應該如何調整飲食? (圖:ingimage)

讀者日前在「乳癌風險大增118%?揪出兇手?」的回應欄裡詢問:

您好,請問多囊的患者應該如何調整飲食呢?是低碳高纖維高蛋白嗎?

「多囊」指的是多囊性卵巢症候群(polycystic ovary syndrome,簡寫成PCOS),而它是生育年齡女性最常見的內分泌疾病,發生率大約是5-20%。它的特徵包括:1、臨床學上所呈現的月經稀少,甚至停經,以及雄激素過多症(如體毛過多)。2、生化學上所呈現的雄激素,促黃體激素,及胰島素濃度過高。3、形態學上所呈現的多囊卵巢(卵巢表面出現充滿液體的小囊)。

多囊與肥胖有強烈的關聯性:38%到88%的多囊患者是肥胖或過重。多囊也跟2型糖尿病 有關聯性:超過一半的多囊患者在40歲時會罹患2型糖尿病。所以,多囊,肥胖,和2型糖尿病的治療是有很多相似之處,例如要多做運動和採行低醣飲食。

低醣飲食 降低多囊指數

低醣飲食的確能改善多囊患者的症狀,例如請看2019年發表的The Effect of Low Carbohydrate Diet on Polycystic Ovary Syndrome: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials(低碳水化合物飲食對多囊卵巢綜合徵的影響:隨機對照試驗的薈萃分析)。它發現低碳水化合物飲食能減重,降低胰島素抗性,降低雄激素水平,等等常見的多囊指數。

終止高血壓 飲食法有助益

在各式各樣的低醣飲食方案裡有一個叫DASH的是比較有名,而且也已經被證實是有很好的效果。DASH是Dietary Approaches to Stop Hypertension的縮寫,而這個全名的中文翻譯是「終止高血壓的飲食方法」。

從這個名字就可看出這個飲食方案是用來治療高血壓的,而且它也是美國國家心肺血液研究所極力提倡的。但是,儘管原來的用意是要治療高血壓,DASH也被證實能幫助減肥,控制血糖,和改善多囊症狀,例如請看2017年發表的The effects of dietary approaches to stop hypertension diet on weight loss, anti-Müllerian hormone and metabolic profiles in women with polycystic ovary syndrome: A randomized clinical trial(終止高血壓的飲食方法對多囊卵巢綜合徵女性體重減輕、抗苗勒管激素和代謝特徵的影響:一項隨機臨床試驗)。

多吃蔬果、魚 少吃肥肉

簡單來說,DASH飲食就是多吃蔬菜、水果、魚、家禽、豆類、堅果和全穀物,盡量少吃飽和脂肪高的食物,如肥肉、全脂乳製品和熱帶油,如椰子、棕櫚仁和棕櫚油,也盡量不要喝含糖飲料。

Pulse飲食所採用的豆類包括紅豆等乾燥過的豆。(本報資料照片)

豆類為主的Pulse飲食法

另一個也已經證實有效的飲食方案是叫做Pulse,例如請看2020年發表的Effect of a pulse-based diet and aerobic exercise on bone measures and body composition in women with polycystic ovary syndrome: A randomized controlled trial(基於Pulse的飲食和有氧運動對多囊卵巢綜合徵女性骨骼測量和身體成分的影響:一項隨機對照試驗)。

Pulse這個字如果是英文的話,那意思就是「脈搏」,但它並不是英文,而是源自拉丁文Puls,意思是濃湯。但是,Pulse飲食方案其實跟濃湯只粘到一點邊。所以,就字面而言,Pulse到底是什麼意思,就不需要去追根究底了。至於中文,我還沒看到有正式的翻譯。

簡單來說,Pulse飲食就是以豆類為主的飲食。

大部分乾燥豆類都可以

豆類富含蛋白質和纖維,而脂肪和碳水化合物的含量則相對較低。但是,Pulse飲食所採用的豆類是有限制的。簡單來說,幾乎所有乾燥過的豆類都算,但生鮮的豆類則都不算。例如紅豆、綠豆、黑豆都算,但是豌豆、菜豆、甜豆則都不算。至於黃豆嘛,我看過的資料是有些說算,有些說不算。說不算的是認為黃豆含有太多的脂肪,所以熱量過高。還有,花生也不算,而這也是因為花生的脂肪太多,熱量過高。

不管如何,USA Pulses網站有列舉25種屬於Pulse的豆類,也有提供許多Pulse的食譜。請有興趣的讀者自行點擊查閱。(本文由本文由「科學的養生保健/林慶順教授」提供https://professorlin.com/)