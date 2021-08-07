肩頸痠痛 以為落枕…竟是頸椎椎間盤突出

台灣麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑協助頸椎椎間盤突出病人。(圖：麻豆新樓醫院提供)

55歲陳先生工作 長期要搬重物，2年前開始出現左側肩頸痠痛，以為是落枕未理會也一直沒有改善，最近開始出現手掌麻木，睡覺會因痠麻痛醒嚴重影響睡眠品質。原本靠藥物控制不舒服的症狀，肌肉 開始產生無力並出現明顯的萎縮，到台灣麻豆新樓醫院神經外科門診就醫，經磁振掃描後發現第6、第7節椎間盤突出，造成左邊神經孔狹窄。醫師建議他接受頸椎椎間盤切除合併骨融合術。3天後順利出院，後續門診追蹤時，痠麻痛的症狀已經完全改善，不用再靠藥物控制不舒服的症狀。

麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑表示，大部分的頸椎椎間盤突出以保守治療即可，首先需要矯正不良的姿勢，要盡量避免增加頸部負擔的運動或動作，讓頸部不會過度彎曲或過度伸張，在復健專科醫師指導下接受頸椎牽引，使其增加頸椎關節間的距離、幫神經根減壓，也可以接受中醫針灸，熱敷，吃藥打針等等來舒緩痙攣的肌肉。若是症狀開始變嚴重，例如長期疼痛甚至影響到生活、睡眠、工作，或手的肌肉明顯的萎縮，這時就建議及早進行外科手術治療。

張昂傑表示，頸椎椎間盤突出而導致脊髓及神經根受壓是常見的退化性疾病，容易發生在老年人、長期做增加頸部負擔的粗重工作、骨質疏鬆症、受傷者都可能造成頸椎椎間盤突出及骨刺增生的風險。現隨著3C智慧型手機 和平板的普及，低頭族增加。當頸部彎曲並一直維持同一個姿勢，頭部重量對頸椎椎體和椎間盤形成一定的壓力。長期下來很容易引起頸椎提早退化、椎間盤突出及骨刺增生。

頸椎椎間盤突出的典型症狀，從頸部背面和肩胛骨的地方開始酸痛，感覺像落枕一樣，順著肩膀、手臂，到手指並產生麻痺刺痛感。隨著時間增加，狀況越來越嚴重，導致肌肉無力使不出力氣（抬手、舉東西），精細的動作（握拳、拿筷子、梳頭、扭鈕扣等）無法執行，甚至會發生患部肌肉萎縮不可逆的狀況。

「頸椎手術很危險嗎？成功率大概多少？」醫師表示，這是病人最常詢問的問題，普遍大眾都保留錯誤的迷思，認為頸椎手術容易造成癱瘓風險，或留下嚴重的後遺症。現今隨著醫療技術、儀器（如顯微鏡，骨材）診斷工具的進步，雖然手術會有風險（如脊神經受損、脊髓液外滲，食道、氣管或聲帶受傷，骨融合失敗等），只要做好術前評估，上述的風險已經是微乎其微。