22個健康投資 1分鐘就能完成 一起來試試看

每天至少跑步一分鐘。（Getty Images）

我想好好吃飯，但沒時間；我也想好好運動，但沒時間。關於照顧自己的健康，我們總覺得是一件耗時的事，不管是自煮三餐還是到健身房運動。但專家說，有些在短時間就能完成的事，都可以維護你的健康，有些只需要一分鐘，甚至更短，就能為健康帶來巨大改變。

起床先喝一大杯水

有人為了提神，早晨起來立刻沖杯黑咖啡，但腸胃病學家Will Bulsiewicz博士說，人體會因為整夜睡眠和起床尿尿而造成極度脫水，在喝咖啡之前，請先喝一大杯水，你會發現，比起用咖啡刺激大腦和腎臟，補充水分可以讓你更快清醒。

早晨起床喝一大杯水。（Getty Images）

睡前用漱口水漱30秒

含住漱口水至少30秒，讓所有牙齒有足夠時間接觸漱口水的抗菌特性。「雖然什麼時間都可以進行，但建議睡前做效果會更好。」洛杉磯 牙科醫師Sargon Lazarof說，睡眠期間嘴巴比較乾燥，口腔細菌會更活躍而造成傷害，漱口水可以減少這種情形發生。

睡前用漱口水漱口30秒 。（Getty Images）

試試這動作達標沒

坐在堅固無扶手的椅子上，背部挺直，雙腳著地，站起來、坐下，盡可能快速重複此動作十次。一項研究指出，中年人做這個動作的時間若超過26秒，或者無法完成，會增加早死風險。如果發現自己無法達到標準，是時候該好好運動了。

空檔深呼吸兩三次

找一個小空檔，深呼吸兩到三次，在專注呼吸的同時，想想三件對你來說進展順利的事，或者在不久的將來你期待的事情，然後把它們寫下來。洛杉磯南加州大學 Glenn R. Fox博士說，這樣的練習可以降低心率和血壓，並改善情緒。

吃碳水化合物前淋油醋

「吃麵包、義大利麵或馬鈴薯等碳水化合物之前，在上面淋一些橄欖油或醋。」非營利性食品和營養教育組織Oldways的營養總監Kelly Toups說，優質脂肪和酸可以大大減少碳水化合物對血糖的影響，有助血糖平穩，這也是保持精力充沛的關鍵。

吃碳水化合物前灑一點橄欖油或醋。（Getty Images）

每天做一分鐘深蹲

對沒時間運動的你，這絕對很容易，且隨時隨地可進行。醫學博士、也是私人教練的Alex Robles說，「深蹲強化雙腿的肌力，改善臀部、腳踝和脊椎的靈活度，並增加全身血流量，也能鍛鍊到核心肌群。」如果是初學者，一分鐘內最多做25個深蹲，如果一開始有點困難，可以準備一把穩固的椅子，扶住椅背再進行。

自備蔬菜棒或水果

攝取足夠蔬果對健康的重要性一再被提及，但每天至少三蔬二果的建議，很多人都做不到，原因是覺得太麻煩，外食族更難攝取足量。

其實只要每天早上花幾分鐘切碎或燙熟蔬菜，例如喜愛生菜的人，準備一盒胡蘿蔔、西洋芹和小黃瓜棒，取代零食，或切一盒水果帶到辦公室，並不會花費你太多時間。

「這是一種增加纖維、維生素、礦物質和植化素攝取的簡單方法。」《多吃植物（ Eat More Plants）》的作者Desiree Nielsen博士說。足量的蔬果可以改善消化、保持皮膚健康、幫助保持血糖穩定，植化素還能抗發炎，讓身體更能抵禦日常傷害。研究也顯示，足量蔬果攝取，可以改善情緒並增加動能。

自備蔬菜棒或水果。 （Getty Images）

餐後別忘使用牙線

牙齒兩側是食物殘渣和細菌聚集的地方，即使用餐後沒時間好好刷牙，練習使用牙線，只要一分鐘就能做好齒縫清潔，降低蛀牙與牙周病的機率。

牙線使用技巧

‧用牙線時，盡量不要卡在牙肉上，避免用力過猛造成牙肉傷害。

‧牙線貼著牙齒，呈現Ｃ字型，刮走牙齒表面的牙菌斑，一個牙縫要清潔兩次，分別貼著左右的牙齒各刮一次。整排牙齒的最後一顆側邊也要記得清潔。

每月花1分鐘檢查乳房

「固定在每個月經期結束後一星期進行，此時荷爾蒙對乳房組織的影響已消退，乳房會變得比較軟且小，最適合做自我檢查。」醫學博士Sherry Ross說。

‧ 雙手叉腰站在鏡子前

‧ 將手臂舉過頭頂，觀察鏡子中乳房的變化。

‧ 輕輕擠壓乳頭，看是否有任何分泌物流出。

‧ 仰臥，將一隻手伸過頭頂，另一隻手在乳房組織上以畫圓周的方式，順時鐘方向輕輕、緩慢的觸壓乳房。檢查部位必須包括整個乳房及乳頭，注意乳房構造和觸感。

‧ 若有任何可疑的腫塊或分泌物，應馬上就醫診察。

拉肩運動舒緩背疼痛

姿勢不良常造成背部疼痛，有一個很簡單的方式舒緩。坐在椅子上，脊椎挺直，雙手放在大腿上，肩膀放鬆。將肩膀往後拉，感覺後背遭受擠壓，並維持五秒鐘。「每天重複三到四次，可增強背部肌肉 ，並減輕背部疼痛。」洛杉磯脊柱中心骨科外科教授Neel Anand醫學博士說。他提醒，懶散地癱坐在椅子上，會使背部的肌肉和韌帶拉傷。

臉部之外也要塗防曬

皮膚癌基金會副總裁Maritza I. Perez醫學博士說，這一個不花太多時間的動作，可以保護你的皮膚遠離皮膚癌與老化的威脅。除了在臉部塗抹足量的防曬乳，也別忘了眼瞼和鼻子周圍區域，再多花幾秒塗抹手背、脖子和耳朵，這些是皮膚癌的常見部位，千萬別忽略。

每周至少喝三次綠茶

綠茶的好處已被多項研究證實，只需要一分鐘的沖泡時間，就能做出對健康有益的飲料。根據心臟病防治歐洲期刊的一項研究，每周至少喝三次綠茶，中風和心臟病的風險約可降低25%。

爬樓梯加強心肺功能

研究顯示，每天三次、每周三天、持續六周，在20秒內攀爬60個階梯，可提高心臟健康約5%。

研究報告的作者Martin Gibala博士說，5%看起來或許不是巨大改變，但心肺功能小幅的增長，就能改善整體健康並降低心血管疾病的機率。

每小時站起來動一下

「久坐會使毒素滯留，促進血管損傷，增加心血管疾病風險。」哈佛醫學院臨床講師Monique Tello醫學博士建議，至少每一小時站起來一次，減少久坐對血管的破壞。

用餐前把餐點分一半

當你坐下來用餐時，花點時間把餐點分成一半，把這兩份食物之間當成你吃飯的「減速帶（speed bump）」。

醫學博士Michelle May說，當你吃完其中一半，它會提醒你暫停並放慢速度，以重新評估你目前的飢餓感，並在你吃飽之前停下來。這個方式可以避免過度進食，非常有幫助。

讚美別人自己也受惠

不管是當面說還是傳送簡訊，不要吝於讚美身邊的人。「這是一種隨時可以做的善行，可以快速提升接受者的情緒，而你自己也同樣受惠。」

耶魯大學心理學教授Laurie Santos說，研究顯示，這類隨機的善舉，可以提高生活滿意度。

把燈光調暗有助睡眠

太陽下山後，別把家裡開得燈火通明，人類入出而作、日入而息，過多的光線暴露會影響睡眠。「這個簡單的動作，能促進有鎮靜作用的褪黑激素分泌。」你可以因此更容易入睡並保有睡眠品質。

練習專注力有益情緒

澳洲雪梨的臨床心理學家Clinton Moore博士建議，找一個有秒針的時鐘，將所有注意力集中在移動的秒針上，持續一分鐘。練習的次數愈多，就越能增強注意力與正念，有助情緒健康。

洗完雙手記得要擦乾

你知道洗手至少20秒，但這樣還沒有正確完成，需再花20秒來正確擦乾雙手。加州大學洛杉磯分校公共衛生教授effrey D. Klausner說，「潮濕的手更容易沾染細菌。」

洗手完擦乾雙手。（Getty Images）

等紅燈時訓練骨盆底肌

「每次遇到紅燈時，做五次凱格爾運動（訓練骨盆底肌），每次約5到10秒。」德州婦產科醫師Heather Bartos說，定期做凱格爾運動，可以強化骨盆底肌，從而預防失禁等問題。想像尿尿到一半暫停，用到阻止尿液流動的肌肉，而不要使用腹肌、大腿或臀部肌肉。

每天至少跑步一分鐘

根據《國際流行病學雜誌》上的研究，每天至少跑步一分鐘，骨骼健康狀態會提高4%（與不跑步的人相比）。「這很重要，特別是更年期後骨質流失速度每年約1%。」參與研究的Victoria Stiles博士說，每天慢跑60秒基本上可以扭轉大約四年的骨質下降趨勢。

否定自己前先想一想

當你想要責備自己，對自己說一些苛刻或貶低自己的話時，先停頓一下然後問自己：我會對最好的朋友說這些話嗎？洛杉磯專門研究女性健康的心理學家Jessica Zucker博士說，「這個簡單的問題，讓你有空間思考，我們經常對別人表現出同情心，卻不輕易饒恕自己。」（資料來源／美國《預防》雜誌）