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無聲殺手 胰臟癌3症狀

修瑞瑩
胰臟因為位置特殊一旦有癌變不易被發現。（圖：許秉毅提供）
胰臟因為位置特殊一旦有癌變不易被發現。（圖：許秉毅提供）

台灣新北議員唐慧琳近日因胰臟癌去世，年僅49歲，讓許多人不捨，也關注到胰臟癌這個「無聲的殺手」，台灣台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅表示，胰臟癌不容易早期發現，九成患者在發病一年內過世，但其實針對有家族史、糖尿病等胰臟癌的高危險族群，想要早期發現，建議每年做一次腹部超音波，每三年做一次磁振造影檢查。

胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，依據台灣衛福部2019年的統計，台灣每一年約有2500人因胰癌癌過世，在2019年一舉超越胃癌，成為10大癌症死因中的第7名。

他表示，胰臟癌令人聞之色變，主要是因為早期症狀不明顯，而且很容易侵犯到周遭的血管，由於胰臟隱身在胃的後方，不容易用超音波做完整的檢查，發現腫瘤時大多已大於三公分，無法開刀治療了。

胰臟癌三大症狀 :

1.腹痛：一般是產生上腹悶痛，常常飯後會比較嚴重，有時會痛到背後，常被誤以為是胃痛。

2.黃疸：長在胰臟頭部的胰臟癌常會壓迫到總膽管而引起「阻塞性黃疸」。

3.體重減輕：腫瘤會掠奪病患的體內的營養素，讓自己不斷的成長，造成患者的體重減輕。

許秉毅表示，出現這些症狀時，腫瘤多已大三公分，有周邊血管的侵犯或轉移到遠處的器官，無法作開刀治療。

他表示，篩檢胰臟癌的目標是找出兩公分以下的腫瘤，因為小於兩公分的胰臟癌有八成以上是可以手術治療的。不過目前醫界並沒有良好的篩檢工具可以找出這麼小的腫瘤。雖然CA-199是健檢中心常抽血檢驗的「胰臟癌指標」，但是小於兩公分的胰臟癌不到三成此一指標會高。

腹部超音波也常用來篩檢胰臟癌，但常受腸胃氣體的干擾，無法完整的胰臟檢查。磁振造影檢查可能是較準確的胰臟癌檢查工具，優點是可找出兩公分以下的腫瘤，無輻射線，但費用昂貴是其作篩檢工具的缺點。

腫瘤 台灣 篩檢

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