我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

老菸槍咳喘發燒 竟是肺慢性阻塞

黃寅
慢性肺阻塞肺病初期症狀以咳嗽為主，抽菸者常輕忽。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
慢性肺阻塞肺病初期症狀以咳嗽為主，抽菸者常輕忽。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣一名67歲男性菸齡超過30年，因呼吸喘到醫院拿藥，疫情期間發現爬樓梯呼吸喘、久咳不癒，還出現發燒情形，家人擔心是否感染新冠肺炎，所幸緊急送醫，才查出是慢性阻塞性肺炎發作，住院治療後已順利康復。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜指出，患者到院時因呼吸困難、痰黏稠咳不出來，發燒達39度，安排胸部Ｘ光檢查，確診為肺炎，同時引發原本的慢性阻塞性肺病急性發作，便建議盡速住院治療以免引發重症呼吸衰竭。經過藥物治療10多天，患者症狀趨於穩定，逐漸恢復往日活動，也不再氣喘吁吁，說話中氣十足，家屬才放下心中一顆大石。

陳鈴宜說，慢性阻塞性肺病的形成是因外來刺激性物質，例如抽菸、空汙或環境有害物質吸入，導致氣道反覆發炎，產生如呼吸道狹窄、呼吸道阻塞，和會喘等症狀，一旦產生就無法恢復正常，嚴重時甚至影響氣體交換功能，進而造成血氧不足、二氧化碳累積。主要都與抽菸有關，而抽菸不僅造成呼吸道問題，也會增加罹患心血管疾病等慢性病，甚至肺癌的發生。

她說，由於慢性肺阻塞肺病的初期症狀以咳嗽有痰為主，缺乏特異性，抽菸者常視咳痰為理所當然而輕忽，導致許多患者無法意識早期戒菸的重要性，甚至沒有於早期接受藥物治療，直到發現喘且日常活動受到限制才來就醫，此時呼吸道大多已經產生一定程度的變化。

陳鈴宜說，對於已經形成的慢性阻塞性肺病患者也不用灰心，只要確實戒菸及遠離二手菸，配合醫囑規律用藥，結構上雖無法再恢復完全正常，但用藥能改善症狀且延緩肺功能快速惡化，進而避免經常因呼吸道感染而掛急診，甚至住院。

她提醒，活動性喘改善後，患者仍能視自己可以負荷的運動量適度活動，以提升生活品質。此外，隨著新冠肺炎疫苗陸續開打，也建議慢性阻塞性肺病患者施打疫苗，才能降低因感染而引發重症的機率。

疫苗 新冠肺炎 台灣

上一則

奧運選手限定早餐滷味不含丁香？中醫師透露主因是這個

下一則

傳統紅藍卡提供的住院護理承保以及相關費用

延伸閱讀

台打AZ新增13例血栓 最年輕僅22歲

台打AZ新增13例血栓 最年輕僅22歲
專家：兒童染Delta重症 較成人低很多

專家：兒童染Delta重症 較成人低很多
BioNTech：輝瑞疫苗免疫力足可避免重症 毋需第三針

BioNTech：輝瑞疫苗免疫力足可避免重症 毋需第三針

默克新肺炎疫苗 FDA核准18歲以上可使用

默克新肺炎疫苗 FDA核准18歲以上可使用

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

2021-08-01 00:30
奇亞籽是鈣質的良好來源。(Getty Images)

奇亞籽有助補鈣、瘦身、調節血糖…6好處大熱門

2021-07-26 02:00
紅藍卡B部分(醫療保險)和處方藥物的每月保費調整，高收入者須付額外保費，但這只影響少於5%的紅藍卡持有人。Getty Images

高收入者的紅藍卡保費規定

2021-07-28 10:17
圖片來源 ／健康醫療網

糖尿病不再是老人病 青壯年小心1.5型糖尿病

2021-07-28 01:32
胰臟癌是初期通常沒有症狀，醫師提醒，若有黃疸、茶色尿、眼睛黃、長期腹痛、發燒等症狀，即應就醫接受檢查。(Getty Images)

「癌王」胰臟癌早期難發現 7高風險群要注意

2021-08-03 02:02
醫師表示，「腦萎縮」與失智症沒有一定的關聯性。(Getty Images)

人年紀大了 一定會腦萎縮？等於失智？

2021-07-30 02:00

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協