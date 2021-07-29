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愛油炸、喝手搖飲小心脂肪肝 醫：增罹肝癌機率

記者蕭羽耘／台北報導
醫生表示，偏愛吃油炸、高熱量食物，且愛喝手搖飲的民眾易得脂肪肝，更增肝癌風險。(Photo by Brian Chan on Unsplash)
醫生表示，偏愛吃油炸、高熱量食物，且愛喝手搖飲的民眾易得脂肪肝，更增肝癌風險。(Photo by Brian Chan on Unsplash)

今年30歲的汪先生身高172公分、體重80公斤，BMI指數27，在健康檢查中發現，有中度脂肪肝，原來他平常熱愛吃油炸、高熱量食物，且愛喝手搖飲。然而，約有2成肝癌，並非罹患B、C肝炎，而是由其他原因，如脂肪性肝炎所引起。

最常見造成脂肪肝的原因，台大醫院內科醫師蘇東弘說，包括膽固醇異常、糖尿病、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，又因脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺。

近年來台灣人生活型態改變，像是人手一杯手搖含糖飲、高脂肪食物、油炸食物，以及久坐缺乏運動等，導致體重增加，甚至產生脂肪肝等健康問題。

蘇東弘在臨床上也發現，脂肪肝有年輕化的趨勢，連20歲的大學生都來看診，他們往往體重、 BMI明顯過高、需要做減重手術。

台灣國健署說，台灣罹患肝癌的國人中，約莫2成的人非典型的B、C肝，另有其他原因像是脂肪性肝炎，而研究指出，亞洲地區脂肪肝的盛行率為29.62%，每1000位脂肪肝患者中，則有約1.8名的人會轉成肝癌。

國健署提醒，罹患脂肪肝應遵醫囑定期回診，另外還可以藉由控制體重、均衡飲食、規律運動、養成健康生活型態來減輕脂肪肝。

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