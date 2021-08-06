學童「惡視力」 多做戶外運動可改善

疫情期間，學童上課用3C產品，下課又少活動，未適度讓眼睛休息，近視度數大躍進。(圖：吳佩昌提供)

疫情 期間孩子停課不停學，遠距教學用平板或手機，休閒也當3C寶寶，台灣 屏東有小三學童一個月內一眼近視從0度跳到500度，淪為「惡視力」。專家提出警訊，防疫期間幼童長時接觸3C產品，睫狀肌用力，常看成「鬥雞眼」而不自知，應趁視力未惡化前多儲存遠視度數當本錢，避免淪為高度近視，而有失明之虞。

疫情情間，不少家長請假在家照顧假帶小孩，收入短缺事小，崩潰的是孩子近視度數飆高，高雄晁媽媽說，她怕念小三的兒子遠距上課傷眼，筆電還外接電視大螢幕，結果兒子一個月內近視增50度，「停課不停學，對孩子視力真的很傷」。

高榮眼科醫師賴薇羽說，過去孩子一年近視度數不超過50度，現在三個月就增加50度，很多孩子上課盯著電腦，下課運動也跟著視訊做，眼睛等於都沒休息。台灣高雄長庚近視防治中心負責人吳佩昌說，疫情期間孩子少到戶外走動，視線無法流動，近視度數激增，今年視力不良率已從去年的4.35%彈升到4.6%。

台灣國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌說，新冠肺炎疫情自去年興起，美國 眼科醫學期刊對學童進行視力調查，發現2020年6歲孩童近視盛行率較前幾年增加400%。預防近視，學童除需約制3C產品使用時間，也下課多到戶外。

賴薇羽也說，根據經驗，戶外運動逾2至3小時可讓三成學童延緩近視，專家也倡導，學童看30分鐘電腦至少要讓眼睛休息10分鐘，建議教師彈性調整遠距課程時間，讓學童眼睛多休息。