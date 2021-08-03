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預防失智 生活中應力行動口、動腦、動手

施靜茹
（圖：WaCare課程影片提供）
（圖：WaCare課程影片提供）

• 防失智333動作：動口、動腦、動手

•避免退化，須常動腦，促進認知功能

•做流汗又動腦動作，活化腦部效果加乘

根據統計，65歲以上的人有8%罹患失智症，比率不算低。WaCare專家職能治療師施昱廷表示，要預防失智、避免退化，必須常動腦，促進認知功能，建議在生活中應力行大腦體智活動「333動作」，也就是動口、動腦及動手。

生活上「動口」的時候很多，像是吃飯、刷牙、睡覺和唱歌，都是在動口；「動腦」則包括了煮飯、出門去玩或聊天，都要用腦思考及回應；做手工藝或打蚊子，算是「動手」；打麻將或煮飯，都可算是三者並用。施昱廷說，做這些流汗又動腦的動作，活化腦部的效果會加乘。

6居家運動 專家示範

預防失智要趁早，施昱廷示範6種居家生活的333動作，站著或坐著，即可動口、動手及動腦。

1兩手手指交錯互握，繞圈旋轉，手臂往前打直再收回，打直時吐氣，收回時吸氣，重複做8次。

（圖：WaCare課程影片提供）
（圖：WaCare課程影片提供）

2兩手往上、往下、往前及往後，伸直背脊，就像打太極拳一樣，接著換右手往前、左手往後，換邊再做。

（圖：WaCare課程影片提供）
（圖：WaCare課程影片提供）

3右手往下，像撿起紙鈔一樣，再換左手。在家做這些動作時，身體動作盡量放大。

（圖：WaCare課程影片提供）
（圖：WaCare課程影片提供）

4以膝蓋畫圓圈，右腳順時針畫圈，左腳逆時針畫圈；雙腳同時抬起，手往外轉圈，雙腳放下時，手往內轉。

（圖：WaCare課程影片提供）
（圖：WaCare課程影片提供）

5桌上放3個杯子，其中一個杯子藏有珠子，不停變換杯子位置，再指出珠子藏在哪裡，訓練手眼協調。

（圖：WaCare課程影片提供）
（圖：WaCare課程影片提供）

6看圖詢問動物有幾隻腳，如老虎4隻腳，就拍手4下；或是能吃的動物，就深蹲。深蹲時，臀部往後，背打直，手往上延伸，膝蓋微彎且往外打開，必須感受臀部出力及收縮的力道。

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