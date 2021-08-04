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整臉歪斜…急性顏面神經麻痺 按摩、運動可康復

文／台灣實康復健科診所醫師毛琪瑛、物理治療師許惟安
可按壓眼角外側，往外、往上提拉。(圖：毛琪瑛提供)
可按壓眼角外側，往外、往上提拉。(圖：毛琪瑛提供)

新冠疫情期間，一位荳蔻年華的王小姐來看診，雖然戴口罩，但她一邊的眼睛明顯少了正常的眨眼，一脫下口罩整個臉是歪斜的，她發生了急性顏面神經麻痺問題。

顏面神經麻痺是周邊神經損傷，發生機率10萬分之15到30。大部分跟自體免疫功能低落、病毒感染有關，常見於生活壓力大或是合併急性感冒、甚至帶狀皰疹的患者。

在莫德納疫苗注射仿單中，也把顏面神經麻痺的副作用列入。疫情期間大家都生活在莫名的焦慮和不安中，顏面神經麻痺的個案似乎也增加了。

顏面神經麻痺，在急性期須配合類固醇口服用藥，接下來最重要是電學診斷及復健的過程。八成五顏面神經麻痺個案，在六周到三個月內神經損傷可以完全恢復，少數個案會延後半年。這段時間積極復健治療，包括電刺激、臉部按摩和運動治療，是能否完全恢復臉部對稱、表情及功能的重要關鍵。

發生顏面神經麻痺，復健治療的積極介入非常重要，居家按摩及運動扮演重要角色。透過適當的按摩，能有效促進臉部血液循環，提供肌肉和神經修復所需要的養分，對於恢復肌肉原有的彈性很有幫助；藉由正確復健運動，誘發臉部的動作、增加肌肉的控制、防止肌肉萎縮。

對於顏面神經麻痺的復健，居家可做局部臉部按摩治療及臉部復健運動，每天可按摩額頭、臉頰、眼角周圍及嘴巴周圍，每個動作來回10次；臉部運動則針對眉毛、額頭、眼睛及嘴巴進行練習。建議一天3次，每次各做5至10分鐘。

王小姐依照影片執行居家復健治療，定期回診讓醫師、物理治療師追蹤，四周後在醫院完成神經傳導和肌電圖檢查，確認三個月內應有機會完全復原，她心中巨石總算落了地。

臉部運動可拿鏡子練習眉毛、額頭、眼睛及嘴巴的動作。(圖：毛琪瑛提供)
臉部運動可拿鏡子練習眉毛、額頭、眼睛及嘴巴的動作。(圖：毛琪瑛提供)

肌肉 疫情 口罩

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