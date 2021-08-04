不熬夜+少甜食 適時紓壓 預防汗皰疹

汗皰疹是一種反覆發作的濕疹性疾病。（圖：義大醫院提供）

夏天天氣濕熱，許多人的手指、腳趾邊緣會出現一顆顆的小水泡，這些小水泡往往令人搔癢難耐，還會脫皮，這是典型「汗皰疹」症狀。今年受疫情 影響，不少人因頻繁噴灑酒精、洗手，導致汗皰疹就醫患者激增。

一名40歲女性精油老師是汗皰疹慢性患者，已長達十年，今年在疫情下，她經常噴酒精、洗手、戴手套，竟導致汗皰疹急性發作，手部嚴重龜裂、產生死皮，甚至流血。就醫後，經調整生活作息、使用外用藥膏兩個月後，症狀才穩定改善。

35年來也飽受汗皰疹困擾的台灣 台大醫院皮膚部主治醫師、皮膚科醫學會理事長朱家瑜表示，今年5、6月就醫的汗皰疹患者較往年多出一倍，「診間每40位患者中，約有10位是汗皰疹患者，過去則是每90位患者有5位左右是汗皰疹患者。」

反覆發作 不會傳染

汗皰疹是一種反覆發作的濕疹性疾病，不會傳染，朱家瑜說，如果溫濕度變化過大、氣候潮濕悶熱、體質、免疫力低下、常接觸洗潔劑、睡眠不足、情緒壓力大、多汗症及皮膚長期悶在汗中，就易導致汗皰疹發作。

今年夏天汗皰疹復發患者特別多，朱家瑜指出，防疫 下，許多人都包得密不透風，噴酒精、勤洗手，不斷刺激手部皮膚，為阻絕病毒，有人還戴手套，使手部長時間被悶住，「就好像浸泡在汗裡面」，都是誘發汗皰疹的重要原因。

尤其醫護人員、特別愛清潔者，是汗皰疹好發的族群。朱家瑜說，汗皰疹發作的急性期通常會癢，剛發作時，常從手掌或腳掌紅疹開始冒出小水泡，可能會蔓延至手指或腳趾，但一般幾周內會自行痊癒，慢性期則會出現圓圓的小脫屑。

小水泡別抓 增感染風險

朱家瑜強調，汗皰疹急性期時，應避免搔抓小水泡，一旦水泡被抓破、出水，會增加感染風險，嚴重還可能導致蜂窩性組織炎。

汗皰疹的診斷，台灣新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，經醫師問診、觀察患處皮膚就可以確診，治療多以外用類固醇藥膏和口服抗組織胺即可改善。對於反覆發作的患者，建議平常可以擦滋潤油膏、凡士林保養。

「預防勝於治療」，朱家瑜及唐豪悅提醒，汗皰疹患者不要熬夜、睡眠充足，應適時紓壓，要避免接觸菸酒，少吃甜食、燒烤炸辣類食物或海鮮，芒果、荔枝、龍眼等熱性水果不宜多吃。防疫雖然重要，但要留意酒精噴灑次數，盡量少接觸清潔劑。