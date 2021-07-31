宅家缺少運動 腹脹、便秘全上門

腸胃道機能變差，可按摩踁骨兩側改善症狀。(記者簡慧珍／攝影)

許多長者因疫情 不敢出門運動，陸續發生腹脹、便秘等腸胃道不適症狀，經醫師診斷都不是吃壞肚子，更不是疫情造成，而是缺乏運動導致腸胃機能變差，只要在家踏步並自我按摩腹部即可改善。

67歲曾女士在疫情升溫後運動中斷，不到半個月就出現便祕 、腹漲，胃口變差，她吃整腸胃藥都無法改善，一度以為跟疫情有關，後來實在無法忍耐大便不順的問題，只好到醫院求治。70歲邱先生說，以前經常和朋友爬山，因疫宅在家，一個人沒運動的動力，沒想到也這樣也會影響腸胃功能。

台灣 衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，很多長者到門診求醫，不適症狀都是腸胃功能變差、消化慢、胃口不佳，甚至便祕，他們的共通點是有長期運動習慣，有的每天爬山，有的晨泳，有的到社區中心打太極拳，因疫突然中斷原有的運動休閒，長者生理適應力較差的主要表現反映在腸胃機能。

對於疫情期發生的特殊病人，醫師開立幫助消化的藥物，通常短時間就能好轉，最簡單的改善方法是飯後在室內踏步行走，配合按摩腹部促進消化，按摩方向要配合大便的運行方向，從升結腸到橫結腸，再到降結腸與直腸的方向按摩，若用右手，以順時針方向按摩，一邊走路一邊按摩來幫助消化。

如果室內踏步行走和按摩腹部的效果不明顯，可按摩兩小腿的胃經與脾經路線，脛骨外側是胃經路線，內側是脾經路線，雙手的大拇指從膝蓋下方開始，沿著脛骨兩側由上往下按摩，若不懂經絡，可從小腿上方開始，用指腹往下按摩到腳踝，外側的中間及內側也是由上往下，雖然和實際經絡路線有些微差異，但有按摩就會有幫助。

疫情期較好的食物包括山楂、酸梅、麥芽，可改善消化功能與食慾不佳，五穀飯、燕麥、芹菜、南瓜、花椰菜等纖維較多的食物可增強胃腸蠕動，澈底改善腸胃道機能的方法仍是恢復運動習慣。