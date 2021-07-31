中風復健路漫長 先選對足踝輔具

適合風友復健的輔具。(記者葉信菉／攝影)

腦中風 之友「要認真」（化名）因先天性腦動靜脈畸形引起風濕免疫症的抗磷脂質症候群，最後導致肺栓塞，緊急送醫開刀，調養許久，才重回校園。時隔一年，在學校突然頭痛、胸悶緊急送醫，又發生第二次中風，人生遭受重大打擊，他仍樂觀面對、努力復健。

恢復行走能力是中風患者最大心願。「要認真」和同樣歷經中風之苦的父親，與物理治療師及甲類評估人員李晋宇一起直播，諮詢專家有關足踝輔具的使用要點，避免復健操之過急或姿勢錯誤而受傷。

不同階段 用不同輔具

李晋宇提到，中風復健可分為前中後期的處理，包括從醫院回到家裡的社區銜接，每個階段都需要運用不同輔具，協助照顧者減輕負擔、患者恢復自信。「出院回家先會面臨轉移位的搬動問題，再來是穿脫衣的洗澡、如廁等生活起居，考驗彼此的耐心。」

針對中風之友最在意的行走復健，李晋宇強調，一定要循序漸進，針對身體狀況評估選用足踝護具，先穩定站立、再行走，慢慢訓練行走目標距離，後續再進階訓練上下樓梯。復健計畫可諮詢個案管理師進行專業評估，要特別注意的是，動作進行不可太過勉強，若步態不正確，走路很累，也會引發疼痛及膝關節退化問題。

復健之路漫長，選對足踝輔具有助於支撐更好的生活。台灣 義肢裝具學會理事鍾以俊分享挑選注意事項，「垂足主要分為張力型、無力型，前者是因為肌肉 張力過高，後者沒有辦法將腳底板抬起來。」張力型垂足需要使用活動式的足踝輔具，無力型垂足要先把腳固定好、不要垂下，防止行走訓練時因垂足拖地而跌倒。

首要合腳 且能止滑

鍾以俊解說，穿戴適合自己的足踝輔具復健，可以建立患者自信，「挑輔具跟選鞋子一樣，一定要合腳，且要能止滑、支撐足部。」經過高溫熱塑的足踝護具沒有止滑功能，不能直接穿出門，必須搭配吸汗和保暖的襪子，尤其中風病人血液循環差，更要慎選襪子。最外層再加上功能鞋，注意鞋頭寬、後跟硬、方便穿脫、有適當曲度輔助垂足等。

「千萬不要怕依賴輔具，尤其是疾病造成的行動不便，藉由科技輔助矯正姿勢，能避免其他部位受傷。」鍾以俊建議，除了穿戴輔具之外，平時也要多訓練腳踝的動作，控制腳踝的運動，以治療師、個管師的評估判斷為主，在不受傷的前提下，一天一天更進步。