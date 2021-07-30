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嚇~吃冰、吸菸惹禍 誘發鼻過敏 誤以為染疫

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夏季期間，若貪涼吃了太多的冷飲、冰品，也可能會誘發鼻過敏，尤其是氣喘患者更要注意，應避免為了一時的口腹之欲，吃進太多冰冷食物。(Getty Images)
夏季期間，若貪涼吃了太多的冷飲、冰品，也可能會誘發鼻過敏，尤其是氣喘患者更要注意，應避免為了一時的口腹之欲，吃進太多冰冷食物。(Getty Images)

近來天氣炎熱，叫外賣、吃冰品是許多人的消暑選擇，但如果本身是過敏體質的患者恐怕吃不消，可能引發各種過敏症狀，如咳嗽、流鼻水、鼻塞等，疫情期間可能以為自己不小心染疫，驚恐不已。對此，台灣的資深耳鼻喉科醫師李宏信提醒，除了塵蟎、灰塵等常見過敏原，冰品或香菸也屬於誘發過敏的刺激物，因此要注意有所節制。

李宏信指出，流鼻涕、打噴嚏、鼻塞是鼻過敏的典型症狀，雖好發於季節變換之時，但在夏季期間，若貪涼吃了太多的冷飲、冰品，也可能會誘發鼻過敏，尤其是氣喘患者更要注意，應避免為了一時的口腹之欲，吃進太多冰冷食物，加劇過敏症狀。

李宏信表示，由於鼻過敏患者的鼻神經及血管分布較一般人密集，遇到冰冷食物的刺激，會促使血管及氣管收縮，若吃完冰品有頻繁打噴嚏、咳嗽的現象，排除感冒因素，就有可能是鼻過敏發作，因此在家防疫，飲食也要有所忌口。

鼻子的功能連大象都知道，其一為嗅覺的功能，除非是受到特別的病毒感染，像這次流行的新冠病毒使其破壞而失去嗅覺之外，大部分都不會有毛病。其二為呼吸功能，與生命生存有很大的關係，鼻子內的鼻甲、粘膜是個像香腸大小的海綿體組織，當中充滿豐富的微血管，主要作用是外部空氣進入肺部的調節器，外界空氣太冷會充血腫大，使空氣加溫進入肺部，外面空氣太熱則血管收縮，即冷脹熱縮的作用。

鼻子過敏者因內部神經過度發達，略越受溫度高低不同的刺激，就會產生冷脹熱縮的作用，刺激太大就會產生鼻黏膜腫大而鼻塞、流清水鼻涕、打噴嚏等過敏症狀，有些人鼻黏膜神經過度發達，是遺傳性、家族性的，這種體質的人也會受氣溫變化影響，產生過敏症狀，特別是現在疫情流行期間，缺乏運動也容易有鼻過敏症狀，可以多吃人蔘、粉光蔘、麻油等熱性食物，針對長年有鼻過敏者，輕者服用過敏藥物即可控制，尤其長效性抗過敏的組織胺等，都有很好的效果，如果長期服藥效果不彰，則可考慮「鼻過敏翼管神經節除術」，方能達到鼻過敏幾乎痊癒的目的。

李宏信進一步指出，鼻過敏發作時，鼻子會發癢而噴嚏連連，導致鼻腔中的血管充血，而使鼻黏膜腫大，因此還會引發嚴重的流鼻水、鼻塞等症狀，患者生活大受影響。鼻過敏一般常見用類固醇、抗組織胺等藥物治療，也有快速見效的鼻噴劑可使用，但都是治標不治本的方式，容易產生藥物依賴、抗藥性等後遺症。雖然還有雷射、電燒、紅外線等手術方式可選擇，通常只對一般鼻病有效，無法改善嚴重鼻過敏。

李宏信補充說明，「鼻過敏神經截除術」至今實行50餘年，不同於傳統手術方式是使用掀開上唇，鑿開鼻竇腔骨的「經鼻竇法」，目前已改良為安全性高的「經鼻腔內法」，以特製高頻探頭深入鼻腔深處的翼管神經口，截斷患者過度發達的鼻過敏神經，手術傷口小、流血少，只需局部麻醉，手術時間約半小時，於門診即可進行。術後約1個月即可痊癒，鼻過敏症狀可改善至9成，即原先打噴嚏10次，可改善到只剩下1、2次，其他症狀雷同，患者滿意度高，也獲得其家屬肯定。

台灣家醫科醫師李政道強調，除了藥物、手術治療鼻過敏，患者也可檢驗自己對哪些過敏原，如：塵蟎、灰塵、黴菌、動物毛髮、香菸、花粉等過敏，盡量避免於日常生活中接觸。此外，均衡飲食、規律作息與運動，更是不可少的生活好習慣，相輔相成，才能降低鼻過敏復發。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )

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