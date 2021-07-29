我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

3招大補帖 不怕「肌少症」找上門

余采瀅
醫院復健科透過遠距視訊的方式，教民眾在家就能做正確、合適的運動與肌力訓練。（圖：台灣豐原醫院提供）
醫院復健科透過遠距視訊的方式，教民眾在家就能做正確、合適的運動與肌力訓練。（圖：台灣豐原醫院提供）

疫情期間，宅在家中活動量減少，小心肌少症找上門。

台灣豐原醫院指出，年過40歲之後，若不保持運動，肌肉的質量平均每10年會減少8%，年過70歲之後每10年會減少15%。肌少症不只是肌肉數量減少、肌力減弱，還會影響長者的行動能力增加失能風險、容易跌倒與骨折、降低生活自理能力、身體代謝緩慢等健康問題，也會增加認知功能障礙、生病機率與死亡率。

根據美國的研究，肌力也可增進免疫力，規律運動者就算染上了新冠肺炎，重症與死亡的比例顯著低於不運動者。

台灣豐原醫院家醫科主任張敬仁表示，若生活中走路速度變慢、毛巾擰不乾、坐姿起身需要撐扶手才起得來、爬一個樓梯就覺得吃力、一年內跌倒2次以上、沒刻意減肥的情況下，半年內體重下降5%，這可能就是肌少症的徵兆，若有以上症狀可尋求家醫科或復健科醫師做評估，並安排進一步的運動訓練。

張敬仁說，要避免肌少症，肌肉訓練、營養補充與休息恢復三者缺一不可，也要戒掉抽菸喝酒的壞習慣；許多人都只想選擇輕鬆的營養補充與休息，但別忘了缺少肌力訓練，過多的營養與休息只會長脂肪。

張敬仁提到，透過運動與肌力訓練可促增強心肺功能、促進血液循環、減少血壓、減少糖尿病風險、增強免疫力、促進腦內啡分泌而達到止痛，並減少壓力、燃燒脂肪生成肌肉、減少腦細胞死亡，更有增進腦部協調、活化腦部、增進記憶力與心智能力等優點。肌少症帶來的影響，不只是病人本身的失能，也會拖累身邊的家人，因此鼓勵長輩與家人一起訓練。

肌肉 台灣 免疫力

上一則

高收入者的紅藍卡保費規定

延伸閱讀

70歲男鼠蹊部痛1周竟休克 醫曝這病不治百分百致死

70歲男鼠蹊部痛1周竟休克 醫曝這病不治百分百致死
在家少運動 當心變「弱肌」雙腿沒力不聽使喚

在家少運動 當心變「弱肌」雙腿沒力不聽使喚
防疫宅在家 小心肌少症找上門

防疫宅在家 小心肌少症找上門
溫網／首位晉級決賽義好手 貝雷蒂尼肌肉拉傷退出奧運

溫網／首位晉級決賽義好手 貝雷蒂尼肌肉拉傷退出奧運

熱門新聞

奇亞籽是鈣質的良好來源。(Getty Images)

奇亞籽有助補鈣、瘦身、調節血糖…6好處大熱門

2021-07-26 02:00
但芒果除了鮮甜好吃以外，國際科學期刊研究《Journal of Functional Foods》指出，科學家研究發現其中所含的植化素具有對抗人體神經系統發炎的效果，進而可望用以治療阿茲海默症。(圖：食力提供)

【食力】芒果含抗神經系統發炎的植化素 有治療阿茲海默症潛力

2021-07-22 02:22
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)

默克藥廠新型肺炎疫苗 食藥局批准18歲以上使用

2021-07-24 20:07
美國夏季山火的濃煙從西岸飄到東岸。圖為20日的紐約史泰登島渡輪上，乘客在霧霾下拍照。(美聯社)

快看世界／山火濃煙蔓延全美 對身體有危害嗎？

2021-07-22 12:15
（圖：健康醫療網提供）

膝蓋內側常疼痛 非退化性關節炎 恐是「鵝掌肌腱炎」

2021-07-26 01:00
鼠蹊部​腫痛有可能是罹患「佛尼爾氏壞死症」，若沒緊急進行清創手術，死亡率高達100%。(Getty Images)

70歲男鼠蹊部痛1周竟休克 醫曝這病不治百分百致死

2021-07-23 02:00

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任