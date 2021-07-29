銀髮太極拳 每周練功2次強身

太極拳講求心靜、意正、體舒、氣和，具調節身心機能、運動功效。（本報資料照片）

疫情 前，常見公園有太極拳團練活動，熟齡族精神奕奕地伸展放鬆筋骨。研究發現，太極拳對熟齡長輩是很好的運動，以意念引導氣息，進而帶動身體各個部位，可改善平衡並增加下盤的穩定度。WaCare運動專家白鑫長建議防疫健身 可進行「銀髮太極拳」，利用居家空間擺起架式，活動肩頸、手臂、關節、腰部、下肢等，學會基本動作多加練習，相當簡單易行。

不論從事任何運動，一定要先暖身，藉由血液循環讓身體快速進入狀態。動作看似輕柔緩慢的太極拳，也要依序進行暖身、主運動、伸展收操。「運動前熱身、結束後放鬆，能降低受傷機會。」白鑫長強調，暖身、收操是運動的一部分，能提升整體的訓練成效。銀髮族練太極拳養生，站姿或坐著都能練；站著練功累了，可以扶著椅子或牆壁輔助。

白鑫長以坐姿示範，從暖身操開始，坐正坐穩、腰背不靠椅背，讓肚子能多用點力氣，鍛鍊背部與腹部的核心肌群。手臂向上抬舉時，若舉不到頭頂的高度，代表肩膀的靈活度有待加強，更需要經常伸展增加肢體活動範圍。暖身操要配合呼吸，幾個動作反覆交替，開始心跳加速、稍微出汗。接著進入太極拳主要動作，抬腿、伸直手臂、踏步、腳尖點地等，動作緩慢均勻。

白鑫長提醒，在家運動要適時補充水分，過程中如果感到疲憊可以休息一下，勿勉強造成身體負擔。講求核心穩定與平衡感的太極拳每周練習2次，只要持之以恆練習，絕對能提升肌力，增強免疫力，享受健身帶來的好處。