落髮、易疲勞、指甲變軟…恐蛋白質不足

蛋白質是人體不可或缺的營養素，它除了是細胞的主要成分，也提供了使人體機能正常運作的能量來源——氨基酸，是每日飲食中至關重要的環節。 （取材自ingimage）

蛋白質是人體不可或缺的營養素，它除了是細胞的主要成分，也提供了使人體機能正常運作的能量來源——氨基酸，每日飲食中至關重要的環節。現代人為了瘦身及健康飲食，追求素食或蔬食飲食，就可能導致蛋白質不足。然而，只要瞭解其特性，吃得對，蔬食主義者也能免受蛋白質不足困擾。

事實上，一般健康的成人要達到真正的蛋白質缺乏標準，並不是那麼容易。

蛋白質缺乏較常發生的族群包括厭食症患者、癌症病友，以及營養缺乏症患者和克隆氏症患者等。然而，即使並未達到蛋白質缺乏標準，蛋白質攝取不足，仍會對體力、骨骼等生理機能造成影響。

容易疲勞即是蛋白質不足可能帶來的現象之一。美國 營養學專家萊斯利・邦奇（Leslie Bonci）接受美國《健康（Health）》雜誌訪問時解釋，人們可能不會在蛋白質不足的當下就立刻感到疲憊，但是隨著時間拉長，「你會感覺到比平常還累，而且更慵懶、提不起勁。」

邦奇說，除了肌肉 不足的影響外，也因為蛋白質是組成血紅素的主要成分，而血紅素扮演了輸送氧氣的重要角色，一旦血液中氧氣濃度過低，人就容易虛弱甚至會發生呼吸困難情況。

蛋白質不足，也會讓人抵抗力減弱，因為蛋白質是抗體的重要組成元素，邦奇說，蛋白質不足者，因為免疫系統變弱，比起其他人容易遭受細菌、病毒感染而感冒。

另一個可能因蛋白質不足而致病症是「疲勞性骨折」。當攝入的蛋白質不足以供應給體內的臟器與大腦時，人體就會開始從體內的「庫存」中取用，而這些庫存就包括了骨骼肌組織，當骨骼肌組織強度減弱，對於骨骼的支持力道減弱，骨頭就容易斷裂及骨折。

此外，蛋白質不足會造成落髮、頭髮變脆弱，指甲也會變得較軟。更重要的是，蛋白質不足時，人體會優先分解肌肉中的蛋白質以補足體內的能量。於此同時，體內的脂肪仍原封不動地存在，因此即便體重下降，身體組成中，脂肪的比例卻不減反增，適得其反。

•除了吃得夠 還要吃得對

蛋白質不足既會帶來上述種種問題，那究竟該怎麼吃，才能確保蛋白質攝取量足夠呢？對此，美國農業署（The United States Department of Agriculture）建議，不論男女，每日的蛋白質攝取量是「體重×0.8」公克，舉例來說，一個70公斤的人，每日的建議攝取量即為56公克。如果有重量訓練或其他健身 習慣者，則宜攝取高於此建議量。除了攝取量之外，選擇攝取蛋白質的時機也很重要。邦奇建議，最好的進食模式，是每四至五小時補充一次蛋白質。

•植物性蛋白 蔬食者福音

聰明地選擇蛋白質來源，也是避免蛋白質不足的重點之一。蛋白質可分為「完全蛋白質」與非完全蛋白質。完全蛋白質含有九種基礎的氨基酸，而非完全蛋白質的組成，則是缺少了至少一種氨基酸。邦奇解釋，多數植物性蛋白質都不屬於完全蛋白質，而動物性蛋白質多屬完全蛋白質。

不過，動物性蛋白質，例如：肉類、蛋以及乳製品等，也並不是全無害處，因其可能含有大量、對人體有害的不飽和脂肪酸以及膽固醇。

反言之，只要慎選，許多植物性蛋白質也是好的蛋白質來源，能為人體帶來能量，同時也減少攝入脂肪及膽固醇。

《健康（Health）》雜誌就列出了14種較佳的植物性蛋白質來源，供蔬食主義者參考選擇，其中包括：青豆、藜麥、各種豆類、天貝（一種發源於印尼的黃豆製品）及豆腐、毛豆、綠色蔬菜、漢（火）麻、奇亞籽、芝麻及葵花籽等。

其實不論是植物性或是動物性蛋白質，只要善於選擇，蔬食主義者、素食者和葷食者，都能正確地補充能量，吃得健康。