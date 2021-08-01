罹患網球肘 在家復健可做離心收縮

舒緩網球肘疼痛。 （圖：蕭卲軒提供）

疫情 第三級警戒尚未解除，在家中煮飯做菜機會變多，再加上居家辦公，使用電腦打字的時間也變多，因此罹患「網球肘」的人也愈來愈多。

「網球肘」是俗稱，醫學名稱是肱骨外上髁炎（lateral epicondylitis）。網球肘是手腕橈側伸直肌群的肌腱炎，會造成手肘外側最凸點。即手臂外上髁附近的疼痛，尤其是做出擰毛巾、轉瓶蓋等的扭轉手臂動作，連接在外上髁的肌群會痠軟無力，疼痛無比。

要提醒的是，不只有打網球才有網球肘，廚師、工人、長時間打字工作等，需要手部反覆性動作的人都有機會得到。好發年紀約在40至50歲，抽菸及肥胖 者都是危險因子之一。

針對網球肘的治療有很多種，休息並減少產生疼痛的動作，以及按摩伸展前手臂肌筋膜，效果都不錯。

但是病友容易忽略要適當的鍛鍊才能更強壯。文獻證實，以「離心收縮」的方式，進行手臂肌群的強化效果更好，離心收縮是肌肉收縮的同時，肌腱及筋膜是延長的。

趁著居家防疫有較多的時間，可以在家中進行網球肘的復健，給予手臂適當的強化訓練。但是若是愈做愈痛，或是疼痛超過一個月未見改善，應諮詢專業的醫師或物理治療師，找尋是否有其他因素，例如假性網球肘，必須對症下藥，才能根本解決問題。（作者為台灣 瞻恒物理治療所物理治療師）