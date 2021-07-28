運動沒喝水 8旬婦險心肌梗塞

許多民眾口罩不離身，喝水不便。（本報資料照片）

新冠疫情期間，出門需佩戴口罩，飲水不便；台灣 老人急重症醫學會理事長葉宏一指出，日前一位80多歲有慢性病的老婦，早上出門運動，因疏於補充水分，運動時感到胸悶，就醫做心導管檢查發現已經血栓，這是心肌梗塞前兆，呼籲民眾多喝水，調節身體機能，若有症狀應盡速就醫。

臨床上發現，夏季出現冠狀動脈阻塞或血栓，與喝水不足有關，葉宏一說，隨著氣溫升高，體表血管擴張，心臟負荷會增加，加上夏天流汗多，身體水分易蒸發，會讓血液變得濃稠，尤其老年人多半認為外出喝水容易頻尿，要找廁所不方便，就不補充水分，一旦飲水不足，就易導致冠狀動脈堵塞，嚴重時恐引發心肌梗塞。

高溫對人體的危害不容小覷，葉宏一提醒，有高血壓或心血管疾病 的民眾，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病 徵時，不要避諱就醫。

身體脫水會讓心跳加速，台灣衛福部國健署說，缺水容易引發心律不整或心臟衰竭，長者、幼童及心血管疾病等慢性病人應特別注意，建議在中午11時至下午3時應避免到戶外活動，外出時盡量穿著輕便、通風、淺色衣物，穿戴帽子及太陽眼鏡，並隨身攜帶水。防疫期間保持涼爽和補充水分尤為重要，但心血管疾病合併腎臟病病友，補充水分需與醫師討論評估。

國健署指出，更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，也可能是心臟病急性發作，此時務必迅速離開高溫的環境、設法降低自身體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，補充加入少許鹽的冷開水或稀釋電解質飲料，在做好個人防護下，以最快的速度就醫。