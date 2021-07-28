我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

腎結石拖太久 恐洗腎

黃寅
台灣澄清醫院中港院區泌尿外科主任江冠忠說，患者的兩顆約兩公分大結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處。（圖：澄清醫院中港院區提供）
台灣澄清醫院中港院區泌尿外科主任江冠忠說，患者的兩顆約兩公分大結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處。（圖：澄清醫院中港院區提供）

52歲男子罹患腎結石，腰痠好幾周卻顧慮疫情不就醫，實在無法忍受才去就醫。醫師發現他有兩顆結石堵住左腎臟出口，形成嚴重的腎水腫，經手術轟碎結石，目前已出院回家。台灣澄清醫院中港院區泌尿外科主任江冠忠說，雖然疫情當頭，腎結石病人千萬不能強忍，錯失治療期有可能對腎臟造成不可逆性的傷害，甚至恐因腎衰竭而需終身洗腎。

江冠忠說，患者的兩顆約兩公分大的結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處，由於結石不小，用體外震波碎石恐效果不佳，如果用經皮腎碎石術因需在腰部開一個傷口穿到腎臟碎石，要較長時間，住院又引起患者的恐慌，最後接受了軟式輸尿管腎臟鏡加上鈥雷射的碎石術。

這種手術是以可彎曲軟式輸尿管腎臟鏡由尿道進入腎臟結石的地方，再啟動鈥雷射像機關槍似的轟碎結石，碎成僅0.1公分的粉末狀，再隨尿液自然排出。

經住院兩天，腰痠消失不見，患者出院，最近再回診照X光檢查，兩顆大結石已不見縱影。

江冠忠說，腎結石好發年齡約在30至50歲之間，除了會使患者腰痠、絞痛及血尿外，最重要的是造成尿路阻塞後，直接影響到腎臟的功能，如果不及時治療，可能對腎臟造成不可逆性的傷害，進而造成腎衰竭而需終身洗腎。

疫情 台灣

上一則

多發性硬化症治療莫鬆懈 打新冠疫苗可增強保護力

下一則

醫師：改善活動姿勢 緩解網球肘

延伸閱讀

腎臟醫生章明發 籲定期驗尿防腎病

腎臟醫生章明發 籲定期驗尿防腎病
腎友接種疫苗不可多喝水 以免引發肺水腫

腎友接種疫苗不可多喝水 以免引發肺水腫
男子食慾不振發燒 膽管竟卡了大結石

男子食慾不振發燒 膽管竟卡了大結石
腎臟醫師章明發籲定期驗尿防腎病

腎臟醫師章明發籲定期驗尿防腎病

熱門新聞

奇亞籽是鈣質的良好來源。(Getty Images)

奇亞籽有助補鈣、瘦身、調節血糖…6好處大熱門

2021-07-26 02:00
但芒果除了鮮甜好吃以外，國際科學期刊研究《Journal of Functional Foods》指出，科學家研究發現其中所含的植化素具有對抗人體神經系統發炎的效果，進而可望用以治療阿茲海默症。(圖：食力提供)

【食力】芒果含抗神經系統發炎的植化素 有治療阿茲海默症潛力

2021-07-22 02:22
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)

默克藥廠新型肺炎疫苗 食藥局批准18歲以上使用

2021-07-24 20:07
美國夏季山火的濃煙從西岸飄到東岸。圖為20日的紐約史泰登島渡輪上，乘客在霧霾下拍照。(美聯社)

快看世界／山火濃煙蔓延全美 對身體有危害嗎？

2021-07-22 12:15
（圖：健康醫療網提供）

膝蓋內側常疼痛 非退化性關節炎 恐是「鵝掌肌腱炎」

2021-07-26 01:00
鼠蹊部​腫痛有可能是罹患「佛尼爾氏壞死症」，若沒緊急進行清創手術，死亡率高達100%。(Getty Images)

70歲男鼠蹊部痛1周竟休克 醫曝這病不治百分百致死

2021-07-23 02:00

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國