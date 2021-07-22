世衛警告：新冠對心理健康影響長久且深遠

世界衛生組織（WHO）今天表示，新冠對心理健康帶來的影響，將會是「長久且深遠」。專家與各國領袖正在呼籲各界採取行動，應對與疫情相關的焦慮與壓力。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19對心理健康帶來的影響，將會是「長久且深遠」。專家與各國領袖正在呼籲各界採取行動，應對與疫情 相關的焦慮與壓力。

世衛 在雅典舉行2天會議，數十國衛生部長與會。世衛在會議開始的聲明中表示：「每個人多少都受到（疫情）影響。」

聲明指出，包括「對病毒傳播產生的焦慮，封城與自我隔離帶來的心理影響」，加上面臨失業壓力、財務憂慮以及社會疏離感，都會加深心理健康危機。

聲明表示：「COVID-19對心理健康帶來的影響，將會是長久且深遠。」

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，心理健康應該被視為「基本人權」。他並表示，這場疫情已經讓生活分崩離析。

他在記者會上表示：「這場疫情動搖了全世界。全球有超過400萬人喪生，許多人失去生計，家庭與社群 被強制分隔，企業倒閉，許多機會被剝奪。」

世衛呼籲強化整體心理健康服務，並以科技手段，讓取得照護更加便利。

世衛同時呼籲，學校、大學、職場以及在第一線防疫人員，必須有更好的心理支援服務。

與會各國部長也傾聽38歲希臘婦女卡特琳娜（Katerina）訴說自己的經歷。

卡特琳娜表示，她從2002年起接受心理疾病治療，一直以來控制得很好，直到疫情發生。她沒辦法參加面對面的支持小組會談，也沒辦法見到父親，迫使她加大藥量。

她說：「社會孤立帶來的壓力，導致焦慮增加。」