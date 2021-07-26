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奇亞籽有助補鈣、瘦身、調節血糖…6好處大熱門

王郁婷
奇亞籽是鈣質的良好來源。(Getty Images)
奇亞籽是鈣質的良好來源。(Getty Images)

乍看像芝麻，泡了水又像青蛙下蛋的「山粉圓」，被列入「超級食物」的奇亞籽，是鼠尾草的種子。曾被歐美市場稱為「奇蹟種子」的它，究竟對人體有哪些好處？

含鈣量豐富

一盎司（約28公克）奇亞籽的含鈣量，約占人體一日所需的20%。對於有乳糖不耐症的人，奇亞籽是鈣質的良好來源。

鈣除了是骨骼必須營養素，也是肌肉、血管、神經正常運作所需的重要物質。另外，一盎司的奇亞籽所含鎂、錳和磷等礦物質，約占人體一日所需的三分之一。鎂有助於改善情緒和睡眠；錳在膠原蛋白生成中發揮作用，並促進皮膚和骨骼健康；磷有助於形成細胞結構，也與骨骼健康相關。一盎司的奇亞籽還含有少量的維生素 B、鉀和鋅。

富含水溶性纖維

一盎司的奇亞籽有12克碳水化合物，其中10克是纖維，含量令人驚艷。奇亞籽所含的水溶性纖維，除了有助消化道順暢，還能滋養與免疫力和正面情緒相關的腸道細菌生長。水溶性纖維也有助降低膽固醇和三酸甘油脂。

Omega-3脂肪酸有利心臟健康

奇亞籽富含α-亞麻酸(ALA)，是一種植物性的Omega-3，與抗發炎和血液循環有關。一項研究發現，每天食用37克奇亞籽，可使炎症的血液標記檢查降低40%。

有助於調節血糖

奇亞籽有助平穩飯後血糖並提高胰島素的敏感性。在一項「奇亞籽與亞麻籽」比較的研究中，發現兩者都能降低血糖，但奇亞籽具有更強的將葡萄糖轉化為緩釋碳水化合物的能力。

能幫助減肥

把奇亞籽添加到液體中，會產生凝膠狀的質地，因為這小小的種籽能吸收本身重量12倍的液體。與相同卡路里的飲料比較，添加了奇亞籽的果汁等飲品，更能增加飽腹感，因此能抑制食欲，有助減重。在一項研究中，分別在早上十點左右，提供兩組受試者優格食用，其中一組添加奇亞籽、一組不加。添加奇亞籽的一組，明顯降低對零食、含糖食物的渴望，且持久的飽腹感讓他們午餐吃得更少。

富含抗氧化劑

奇亞籽所含的抗氧化劑，可以抵禦身體的氧化反應，延緩衰老並保護大腦，避免阿茲海默症與巴金森氏症發生。

不過，醫師提醒大量且連續食用奇亞籽，易造成腹脹，甚至引發腸阻塞，或者水喝太少，也很容易引起便祕等副作用。平常仍應注意均衡飲食，不應過度依賴。

(資料來源／Health.com)

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